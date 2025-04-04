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Cahit Zarifoğlu'nun kaleminden "Sütçü İmam"

Yayınlanma Tarihi: Nisan 04, 2025 11:31 Güncelleme Tarihi: Nisan 04, 2025 11:32

7 Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu, şair ve yazar kimliği ile tanınmakta. Aynı zamanda bu kıymetli isim, tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Bunlardan biri de "Sütçü İmam"dır. Bu eseri; 1920 senesindeki Kahramanmaraş halk savunmasını anlatmaktadır. Köylüsüyle kentlisiyle birlik olan ve organize olan bir halkın Sütçü İmam ve diğer liderlerinin etkisiyle, önce İngilizler sonra Fransızlar tarafından işgal edilen şehrin, düşmanlardan temizlenmesi konu olarak işlenmiş. İşte, bu destansı hikayeden sizler için birbirinden etkileyici alıntıları bir araya getirdik.

1/20

Yavrularını birer asker, birer kahraman gibi yetiştiren bir toplum ordusuz olur mu?

CAHİT ZARİFOĞLU

Cahit Zarifoğlu'ndan 100 Alıntı

2/20

Sizi yiğitlikle övenlere, ''Bizim yiğitlerimiz şehit oldu deyin.''

CAHİT ZARİFOĞLU

3/20

O sabah camimizden ezan sesi gelmedi

Korktum bütün insanlar bütün insanlık adına.

CAHİT ZARİFOĞLU

4/20

Zulmetmek bizim şanımıza yakışmaz. O sizlerin mesleğidir.

CAHİT ZARİFOĞLU

5/20

Allah müminleri mahcup etmez.

CAHİT ZARİFOĞLU

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