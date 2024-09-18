Cahit Zarifoğlu'nun kaleminden bir hikaye "Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk"

Yedi Güzel Adam şiiriyle tanınan ve Edebiyatımızın engin deryası ve tanınan siması Cahit Zarifoğlu, birbirinden kıymetli eserler kaleme almıştır. Genç Müslüman şairlere ilham olan şair ve yazar, yazdığı her satırın her mısranın altına derin manalar gizlemiştir. İşte, bunlardan biri de "Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk" adlı öykü kitabıdır. Sizler için Zarifoğlu'nun bu eserinden alıntılar derledik.