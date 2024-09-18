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Cahit Zarifoğlu'nun kaleminden bir hikaye "Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk"

Yedi Güzel Adam şiiriyle tanınan ve Edebiyatımızın engin deryası ve tanınan siması Cahit Zarifoğlu, birbirinden kıymetli eserler kaleme almıştır. Genç Müslüman şairlere ilham olan şair ve yazar, yazdığı her satırın her mısranın altına derin manalar gizlemiştir. İşte, bunlardan biri de "Çocuklarımızla Atlara Biniyorduk" adlı öykü kitabıdır. Sizler için Zarifoğlu'nun bu eserinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 18.09.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:50
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Ne rüzgar,

Ne bir insan sesi,

Ve ne de kuşlar,

Zaman ilerliyor mu belli değil.

Ama evlerde komidinlerin üstündeki saatler aralıksız çalışıyor...

Cahit Zarifoğlu

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Mutluluk da tahammül ister. Onu da iyi anlamalı.

Cahit Zarifoğlu

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O genç insan evine gitti. Çorbasını içti. Çocuklarına sıcak gözlerle baktı. Karısına güzel sözler söyledi. Desturla çıkıp çalışmaya gitti. Ve bütün gün üzerine rahmet yağdı.

Cahit Zarifoğlu

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Dehşet şu insanlar! Kendilerinin de öleceğini bile bile öldürebiliyorlar.

Cahit Zarifoğlu

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....Ölüm denen şey buydu işte: Vuruluyorsun ama hâlâ avcını ve onun silahını görerek ayakta bekliyorsun.

Cahit Zarifoğlu

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