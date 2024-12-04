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Cahit Zarifoğlu'nun düşünce ve sanat yazıları: Zengin Hayaller Peşinde

Yayınlanma Tarihi: Aralık 04, 2024 Güncelleme Tarihi: Aralık 04, 2024 16:22

Edebiyatımızın zarif çınarı ve kurumuş ruhlara dokunan bir şair olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, aynı zamanda kendisinden sonra gelen nesiller için bir okuldu. Dergiye edebi ürün gönderen gençleri yönlendirmesi ile emsallerinden ayrılan Zarifoğlu, Zengin Hayaller Peşinde başlıklı eserinde düşünce ve sanata dair yazılarını bir araya getirmişti. Sizler için Cahit Zarifoğlu'nun düşünce ve sanat yazılarından meydana gelen "Zengin Hayaller Peşinde" kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.

1/20

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"İlham esere bir aracı olarak gelir. Yazarın gözü eserdedir. Rilke, Malte için altı yıl çalışır. "Elegie"leri yazmak için on bir yıl şiir yazmadan bekler. Bu uzun bekleyiş içinde onun, şiirin kaynağından nasiplenerek kesintisiz arayışı vardır."

Cahit Zarifoğlu

2/20

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"Tek başına bir okuldu Necip Fazıl."

Cahit Zarifoğlu

3/20

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"Beş on kişiyi değil, nesilleri okutmuştu. İki-üç nesil sürdü onun öğretmenliği. Bugünkü anlamda İslâmî duyarlığın temelini, tohumunu o attı."

Cahit Zarifoğlu

4/20

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"(Necip Fazıl) Her gelişinde olduğu gibi Bağlum'a, Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretlerini ziyarete gidecek yarın.

Böyle bir ziyareti Rasim anlatmıştı.

– Bizi de götürdü. Bir Fatiha, on bir ihlâs okuyun, dedi. Orada, mezarın başında bizleri âdeta unuttu. Değişti. Ayrılırken, bir çocuk nasıl ağlarsa öyle ağladı."

Cahit Zarifoğlu

5/20

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"Eserin de bir kaderi vardır."

Cahit Zarifoğlu

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