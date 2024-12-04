Cahit Zarifoğlu’nun düşünce ve sanat yazıları: Zengin Hayaller Peşinde

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"(Necip Fazıl) Her gelişinde olduğu gibi Bağlum'a, Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretlerini ziyarete gidecek yarın.

Böyle bir ziyareti Rasim anlatmıştı.

– Bizi de götürdü. Bir Fatiha, on bir ihlâs okuyun, dedi. Orada, mezarın başında bizleri âdeta unuttu. Değişti. Ayrılırken, bir çocuk nasıl ağlarsa öyle ağladı."

Cahit Zarifoğlu