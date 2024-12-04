Cahit Zarifoğlu'nun düşünce ve sanat yazıları: Zengin Hayaller Peşinde
Edebiyatımızın zarif çınarı ve kurumuş ruhlara dokunan bir şair olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, aynı zamanda kendisinden sonra gelen nesiller için bir okuldu. Dergiye edebi ürün gönderen gençleri yönlendirmesi ile emsallerinden ayrılan Zarifoğlu, Zengin Hayaller Peşinde başlıklı eserinde düşünce ve sanata dair yazılarını bir araya getirmişti. Sizler için Cahit Zarifoğlu'nun düşünce ve sanat yazılarından meydana gelen "Zengin Hayaller Peşinde" kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.
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"(Necip Fazıl) Her gelişinde olduğu gibi Bağlum'a, Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretlerini ziyarete gidecek yarın.
Böyle bir ziyareti Rasim anlatmıştı.
– Bizi de götürdü. Bir Fatiha, on bir ihlâs okuyun, dedi. Orada, mezarın başında bizleri âdeta unuttu. Değişti. Ayrılırken, bir çocuk nasıl ağlarsa öyle ağladı."
Cahit Zarifoğlu