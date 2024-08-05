Cahit Zarifoğlu'nun derin manalı cümleleri

İsimler zihnimizde belirdiğinde bazı tabloları anımsatırlar. İnsanın gönlünde uzak iklimlere bir çağrı oluşturur, görmediğimiz resimleri canlandırır Cahit Zarifoğlu'nun cümleleri... Sarsıcı şekilde dinlendirici bir rolü vardır Zarifoğlu'nun kuşaklar üzerinde. Deneme, çocuk metinleri, şiir ve düşünce tek bir kalem üzerinden ümmete yayılır. Zarifoğlu adeta ümmetin kayıp ozanıdır. Cahit Zarifoğlu'nun metinlerindeki vurucu, sarsıcı ve etkileyici cümleleri araştırdık.