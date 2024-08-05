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Cahit Zarifoğlu'nun derin manalı cümleleri

İsimler zihnimizde belirdiğinde bazı tabloları anımsatırlar. İnsanın gönlünde uzak iklimlere bir çağrı oluşturur, görmediğimiz resimleri canlandırır Cahit Zarifoğlu'nun cümleleri... Sarsıcı şekilde dinlendirici bir rolü vardır Zarifoğlu'nun kuşaklar üzerinde. Deneme, çocuk metinleri, şiir ve düşünce tek bir kalem üzerinden ümmete yayılır. Zarifoğlu adeta ümmetin kayıp ozanıdır. Cahit Zarifoğlu'nun metinlerindeki vurucu, sarsıcı ve etkileyici cümleleri araştırdık.

Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:08
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Onca sevgiye rağmen kalbi filizlenmemişse, toprağı sen değilsindir.

Cahit Zarifoğlu

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Çocukları ürkütülmüş bir dünyanın denizi mavi olsa ne yazar, olmasa ne…

Cahit Zarifoğlu

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Önce yüreklerimizdeki Kudüs'ü işgal ettiler. Biz savaşı önce kendimizde kaybettik.

Cahit Zarifoğlu

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Çıktığım her yerin kapısını sert kapatmamla tanınırken, senin kapın çarpmasın diye arasına elimi koydum.

Cahit Zarifoğlu

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Bir ömür boyu koşarsın, yetiştiğin sadece nasibindir.

Cahit Zarifoğlu

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