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Cahit Zarifoğlu Sözleri: Anlamlı, En Güzel Cahit Zarifoğlu Şiirleri ve Alıntıları

Edebiyatımızın en içe dönük ama kapsayıcı şiirlerini kaleme alan Cahit Zarifoğlu, sanat anlayışı ile kendisinden sonra gelen kuşakları etkiledi. İmgeler ve sözcüklerin gücünden faydalanmayı iyi bilen Zarifoğlu ayrıca dergicilk yönü ile Müslüman çizginin öne çıkan isimlerinden oldu. Bu sebeplerden dolayı Cahit Zarifoğlu sözleri ve Cahit Zarifoğlu şiirleri edebiyatımız için önemli bir noktada durur. Sizler için Cahit Zarifoğlu'nun en güzel, en manalı ve düşünsel sözlerini, alıntılarını ve şiirlerini derledik.

Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:37
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AĞAÇLAR

Ellerimin önündeki dallar da

Sarıldı yaprağa

Göremiyorum karşı yamacı

Erken mi yoldayım

Ben mi geciktim

Yoksa ben mi geciktim

Önümüzde bir çınar yükseliyor

Her gece atlılar geliyor ona

Destan söyleşip gidiyorlar

Esmerlikleri

Tutuşup kuruyan dudakları kalıyor sabaha

Dostum

Üşüyorum dedin

Üşüme

Korkuyorum - korkma

Kaçıyorum - kaçma

Ürperiyorum düşünceden - ürper

Sabah trafik

Çınara kim bakar

Kim geçer dallarından

Bahar mı geliyor

Komşunun balkonunda

Çamaşırlar renk ranga renk

Kızlar göğüslerini

Baharın ağacına

İlk açan çiçeğine

Dayadılar

Arılarla erkekler boğuşuyorlar

Arılarla uçan bütün çiçeklerle

Ayaklarında taşınan tozlarla

Akıyorlar alıp götürülürken

Yaprakevlerin içindeki dişiliklere

Dostum geç kaldın

Güneş ne gün doğacaksa

Söylediler duymadın geç kaldın

Otur ağla sonra soframda doy

Ekmek tut zeytin tat

Açlığını eğlerken sen

Bak nasıl ayçağın erleri

Savaşarak ve devirleri aşarak geldiler

Karanlığı karaladılar yolları tuttular

At tepmedeler

Bak nasıl savaşı bindiler.

Gece çınara gelip söyleşip

Kelime ettiler söz bilediler

Zorun yamanını kolayladılar.

Sahip olun taşa demire

Aleve

Küle bile.

Cahit Zarifoğlu

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ANILAR DEFTERİNDE GÜL YAPRAĞI

Anılar defterinde gül yaprağı

Gibi unutuldum kurudum

Başıma düştü sevda ağı

Bir başıma tenhalarda kahroldum

Sen kim bilir rüzgârlı eteklerinle kim bilir

Hangi iklimdesin

Ben sensiz bu sessizlikle

Deliler gibiyim

Sensiz bu sessizlikle.

Ayrılıkla başım belada

Gözlerini çevir gözlerime

Yoksa ben

Sensiz bu sessizlikle

Deli gibiyim

Sensiz bu sensizlikle.

Cahit Zarifoğlu

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ANNE

Yüzümde duyuyorum

Bakışını

Uyurken de

Ellerin

Öyle sıcak ki

Kış gecesinde

Sen olmasan

Kimden duyardım ben

Yavrum kelimesini

Evimiz senle dolu

Sokaklar

Niçin güzel

Sana dönüşü var diye

Anne

Ne olur

Eksilme hiç

Başımızdan.

Cahit Zarifoğlu

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ARZUHAL

Çiledinmi

Dünya tutar inilemen

Ne saltanatı dünya pahada

Ne kalbi altın mezarı şöhret

Yer şahit

Alevli hüzünlerdin mevla için

Ne altın yıllar verdin hep

Dirilsin diyordun ve yöneliyordu binlerle

Kapkara parlak ışıklı ve ışıtan göz

Kıvırcık utangaç ve uçurumlardan güvenlere götüren

Ve yalın

Henüz gelmiş gibi kınından

Ve altın yıllar verdiğin hep

Ve ağır ağır çeviriyordun

O dalgın ve ağır yüzünü devrin

Yuya yuya o güzel Elçiye

Ne altın yıllar verdiğin hep

Biriki bronz kişi konabilseydi önüne

Ve ne altın yıllar daha çiledin

Artık yalnız değil adımların

Şimdi daha iri doğuyor sabahları

Horantası bir hayli arttı güneşin

Kişinin güzelliği ağa ustalarına göre güzeldir

senin köylü olayım

o uzak iklimleri erişilmez beldeye

bakabilemezdik senin götürmen olmasa

şu küçücük kalbte

(yaman halimiz helal ettiremezsek)

nice hakkın yüklü.

Cahit Zarifoğlu

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AŞKA DAİR

Öyle sofralar gördüm ki

İnsan kasları vardı tabaklarda

O eğik gövdeler önünde yalnızlık

Herşeyi birbirinden uzağa çarpıyordu

Bir kadın

Bir erkek

Gizlice soluyordu

Bir erkek av arkadaşından

Av durgunluğu gibi gösterip saklıyarak

Kamışlıktaki sazların arasından

Ilık ve yapışkan fısıltıları

Ayırarak alarak

Urgan gibi bedenine doluyordu

Herşeye benzeyebilirken o

Hiçbirşey benzemezken ona

O ünlü borazan

Başlarsa saçlarımızın diplerinden

Üfürmeye. - Yırtıcı bir hayvan

Kimliği yapışır yakamıza

Bir erkek mi o

Göle yatmış bir güneş demetinde

O mor ışında

Bir köpek ölüsü gibi yatan

Hızla kayan

Yoksa bir yaban ördeği gölgesi mi.

Cahit Zarifoğlu

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