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Cahit Sıtkı Tarancı'nın Otuz Beş Yaş kitabından en güzel şiirler

"Yaş Otuz Beş", "Desem ki" gibi şiirleriyle edebiyatımızın unutulmazları arasına giren şair Cahit Sıtkı Tarancı, saf şiirin temsilcisiydi. Garip akımından etkilenen ve bu dönem serbest şiir denemeleri yapan Tarancı, Cumhuriyet döneminin önemli şair ve yazarlarından Ziya Osman Saba ile 1928 yılında tanışarak yakın dost oldu. İki şairin arasında Türk edebiyatını etkileyen yazışmalar, Tarancı'nın vefatına dek sürdü. "Yaş otuz beş, yolun yarısı eder" dizelerini bizlere miras bırakan usta şair, yolu tamamlayamadan 46 yaşında vefat etti. İşte Tarancı'nın Otuz Beş Yaş kitabından en güzel şiirler...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 09:49
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"Gün gelip gidersem şayet
Öyle severekten gideceğim..."

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"Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun."

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"Desem ki
Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Sende tattım yemişlerin cümlesini."

Yaş Otuz Beş'in unutulmaz şairi: Cahit Sıtkı Tarancı

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"Yorgun başımı göğsünde emniyette bileyim;
Artık taslarımız ayrı çeşmelerden dolmasın..."

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"Avuçlarıma sığmıyor yıldızlar ."

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