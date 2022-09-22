Bozkırın kalemi Cengiz Aytmatov'dan alıntılar

🔸 "Asıl mesele bu işte. Zaman ne kadar geçerse geçsin, bazı konularda hiçbir şeyi değiştirmez. Elinden malını mülkünü, varını yoğunu alsalar, bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse, işte buna çare yoktur..."

*Sayfa 88

(Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel)

Cengiz Aytmatov'dan 20 alıntı