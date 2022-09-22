Bozkırın kalemi Cengiz Aytmatov'dan alıntılar

Orta Asya'nın hür sesi Cengiz Aytmatov, Türk halkları için hayatı boyunca kalemiyle mücadele verir. Bir milletin yaşadığı acı olayları, bütün dünyaya duyurur. Bu eserlerde kendi yaşamından izlere de rastlanır. Örneğin "Gün Olur Asra Bedel" romanı "Kazak bozkırlarında küçük bir tren aktarma istasyonunda" başlar... Bu rastgele seçim değildir. Çünkü Aytmatov'un babasını son gördüğü yer bir tren istasyonudur. İşte, yazarın geçmişi, bugünü ve yarını büyük ustalıkla işlediği Gün olur Asra Bedel romanından alıntılar…
Giriş Tarihi: 22.10.2022
12:40
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
12:45