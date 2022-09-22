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Bozkırın kalemi Cengiz Aytmatov'dan alıntılar

Orta Asya'nın hür sesi Cengiz Aytmatov, Türk halkları için hayatı boyunca kalemiyle mücadele verir. Bir milletin yaşadığı acı olayları, bütün dünyaya duyurur. Bu eserlerde kendi yaşamından izlere de rastlanır. Örneğin "Gün Olur Asra Bedel" romanı "Kazak bozkırlarında küçük bir tren aktarma istasyonunda" başlar... Bu rastgele seçim değildir. Çünkü Aytmatov'un babasını son gördüğü yer bir tren istasyonudur. İşte, yazarın geçmişi, bugünü ve yarını büyük ustalıkla işlediği Gün olur Asra Bedel romanından alıntılar…

Giriş Tarihi: 22.10.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 12:45
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🔸 "Kendinizi yılgınlığa teslim etmeyin. Hayat böyledir, yaşamak gerek."

*Sayfa 136

(Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel)

Cengiz Aytmatov'a dair az bilinen 13 ilginç gerçek

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🔸 "Oysa düşünmek, her zaman acı veren ağır bir iştir."

*Sayfa 186

(Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel)

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🔸 "İnsanı mal sahibi yapan Allah'tır."

*Sayfa 98

(Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel)

Cengiz Aytmatov'un edebiyata kazandırdığı 10 kitap

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🔸 "Herkes gidebilir, herkes kaçabilir ama herkes kendine hakim olamaz, herkes kendine karşı zafer kazanamaz ..."

*Sayfa 328

(Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel)

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🔸 "Asıl mesele bu işte. Zaman ne kadar geçerse geçsin, bazı konularda hiçbir şeyi değiştirmez. Elinden malını mülkünü, varını yoğunu alsalar, bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse, işte buna çare yoktur..."

*Sayfa 88

(Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel)

Cengiz Aytmatov'dan 20 alıntı

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