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Bozkırın bilge kaleminden: Sultanmurat

Cengiz Aytmatov, Türk edebiyatının bilge yazarıdır. Yaşadığı yıllarda, kalemiyle adeta çığır açmıştır. Kırgız Türk'ü olan Aytmatov eserlerinde, halkının sıkıntılarını ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan hadisleri sık sık dile getirmiştir. Sultanmurat romanı da bunlardan yalnızca biridir. Kitapta, savaş devam ederken Kırgızistan'daki bir köy halkının, cephedeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına verdikleri çetin mücadeleyi anlatmakta. İşte, bu örnek eserden sizler için alıntılar derledik...

Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:04
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Çünkü bir insanın büyüklüğü, değeri, yakınları tarafından en çok onu yitirdikleri zaman anlaşılırdı. Bu her zaman böyle olmuştur. Böyle olacaktır.

Sayfa 104

Cengiz Aytmatov

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Mutluluğu düşünmüyordu. Çünkü insan mutlu ise onu düşünmez.

Sayfa 24

Cengiz Aytmatov

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İnsan yalnız çalışmak için mi yaşar?

Sayfa 42

Cengiz Aytmatov

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Sabah kalkınca her şeyin değişeceğini, bir mucizenin gerçekleşeceğini umuyor.

Sayfa 14

Cengiz Aytmatov

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Felaket acısı insanı küçültür.

Sayfa 104

Cengiz Aytmatov

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