Bozkırın bilge kaleminden: Sultanmurat

Cengiz Aytmatov, Türk edebiyatının bilge yazarıdır. Yaşadığı yıllarda, kalemiyle adeta çığır açmıştır. Kırgız Türk'ü olan Aytmatov eserlerinde, halkının sıkıntılarını ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan hadisleri sık sık dile getirmiştir. Sultanmurat romanı da bunlardan yalnızca biridir. Kitapta, savaş devam ederken Kırgızistan'daki bir köy halkının, cephedeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına verdikleri çetin mücadeleyi anlatmakta. İşte, bu örnek eserden sizler için alıntılar derledik...
Giriş Tarihi: 29.01.2024
10:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
12:04