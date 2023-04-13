Aytmatov'un düşündürücü eseri: Gün Olur Asra Bedel
Aytmatov'un düşündürücü eseri: Gün Olur Asra Bedel
Dünya edebiyatında önemli bir yer tutan, eserleri onlarca dile çevrilen Kırgız yazar Cengiz Aytmatov sessiz bir asi, düşünsel bir milli kahramandı. Uzun yıllar Sovyet rejimi altında ezilen halkına kitaplarda yer açan Aytmatov, düşünsel manada en derinlikli eseri olan Gün Olur Asra Bedel'de eskiyi yad edip, uzay üssü üzerindne mesaj vererek siyasi, kültürel ve toplumsal hususları öne çıkardı.
Giriş Tarihi: 13.04.2023
17:58
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
19:26