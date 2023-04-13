Aytmatov'un düşündürücü eseri: Gün Olur Asra Bedel

➡ Cengiz Aytmatov'un sanatsal manada zirve eseri olarak kabul edilen "Gün Olur Asra Bedel" esasında bir kültürel kavganın edebi sahadaki tezahürü olarak da okunabilir.

➡ Otobiyografik ögeleri de içerisinde barındıran eserde her karakter ciddi bir karşılığa matuftur. Nihayetinde Aytmatov "Gün Olur Asra Bedel"de tarih ve kültür önünde Sovyetler ile hesaplaşır.

Cengiz Aytmatov'un kaleminden bozkır