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Aytmatov'un düşündürücü eseri: Gün Olur Asra Bedel

Dünya edebiyatında önemli bir yer tutan, eserleri onlarca dile çevrilen Kırgız yazar Cengiz Aytmatov sessiz bir asi, düşünsel bir milli kahramandı. Uzun yıllar Sovyet rejimi altında ezilen halkına kitaplarda yer açan Aytmatov, düşünsel manada en derinlikli eseri olan Gün Olur Asra Bedel'de eskiyi yad edip, uzay üssü üzerindne mesaj vererek siyasi, kültürel ve toplumsal hususları öne çıkardı.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 19:26
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➡ Kalemini toplumsal meselelere yönelterek halkının sesi, sorunlar karşısında sesi gür çıkan bir entelektüel olmayı tercih eden Cengiz Aytmatov, Kırgızlar için milli bir kahraman mesabesindedir.

Sovyet yönetimlerine karşı olan haklı eleştirilerini eserlerinde ustaca yediren ve yer yer yüksek sesle dile getiren Aytmatov, romanı "Gün Olur Asra Bedel"de bir uzay üssü üzerinden tarihi bir kavga verir.

Cengiz Aytmatov'a dair az bilinen 13 ilginç gerçek

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Cengiz Aytmatov'un sanatsal manada zirve eseri olarak kabul edilen "Gün Olur Asra Bedel" esasında bir kültürel kavganın edebi sahadaki tezahürü olarak da okunabilir.

Otobiyografik ögeleri de içerisinde barındıran eserde her karakter ciddi bir karşılığa matuftur. Nihayetinde Aytmatov "Gün Olur Asra Bedel"de tarih ve kültür önünde Sovyetler ile hesaplaşır.

Cengiz Aytmatov'un kaleminden bozkır

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Cenaze töreninde merhumun evlâtları en önemli kişiler sayılır.

Cengiz Aytmatov

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Olduğu gibi görünmeliydi insan.

Cengiz Aytmatov

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Zaten insan sevdiğine kızamazdı ki!

Cengiz Aytmatov

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