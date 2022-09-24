Aşık Veysel Şiirleri: Anlamlı, En Güzel Aşık Veysel Sözleri ve Alıntıları

Ağlayı ağlayı vardım pınara

Ağlayı ağlayı vardım pınara

Kirli yağlığımı yuvermediler

Herkes destisini doldurdu çıktı

Bana da bi damla su vermediler



Elimde bir kadeh vardım kurnaya

Hücum eylediler bana vurmaya

Elimdeki kadehimi kırmaya

Tuttular bir kaçı koyvermediler



Al bu kadehini kaldır dediler

Gözünün yaşıyle doldur dediler

Bir fincan su verdik bildir dediler

Sanki ya verdiler ya vermediler



Çalıştım kadehim dolduramadım

Kimseye halimi bildiremedim

Gönlümün arzusunu aldıramadım

Dileğim hekime deyvermediler



Veysel bu sitemler canımı yaktı

Güzellerde eda yoktur naz kalktı

Herkes üç beşini aldı bıraktı

Beni de bir kere evermediler