Arif Nihat Asya'nın "Kubbeler" eserinden alıntılar
Arif Nihat Asya'nın "Kubbeler" eserinden alıntılar
Milli duyguları uyandıran şiirleriyle ön plana çıkan ve "bayrak şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Usta şair Arif Nihat Asya, Bir Rüzgar Bekliyor, Fetih Davulları, Selimler, Kubbeler, Süleymaniye gibi şiirleriyle de ön plana çıkıyor. Sizlere Arif Nihat Asya'nın "Kubbeler" eserinden bazı alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 16.09.2024
15:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
15:07