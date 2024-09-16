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Arif Nihat Asya'nın "Kubbeler" eserinden alıntılar

Milli duyguları uyandıran şiirleriyle ön plana çıkan ve "bayrak şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Usta şair Arif Nihat Asya, Bir Rüzgar Bekliyor, Fetih Davulları, Selimler, Kubbeler, Süleymaniye gibi şiirleriyle de ön plana çıkıyor. Sizlere Arif Nihat Asya'nın "Kubbeler" eserinden bazı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 16.09.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:07
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Dün başlar seferber, eller seferber;

Kurşun eritildi, mermer çekildi.

Bunlar, bu kubbeler, bu minareler

Akçayla olacak işler değildi.

Arif Nihat Asya (1904 - 1975 )

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Böyle bir gemide yendi suyu Nûh.

Ve bu yelkenlerde kanatlandı rûh.

Arif Nihat Asya (1904 - 1975 )

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Taşıtıp kalyonla pırlanta, inci

Abide haline koydu sevinci

Gergefle işleyip, bir inci sultan

Ki çiçek verirdi saksıya koysan.

Arif Nihat Asya (1904 - 1975 )

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Bulabildinse ey yolcu yerini

Hepsinin alnında altından bir ay.

Seyret İstanbul'un camilerini

Minare minare, kubbe kubbe say!

Arif Nihat Asya (1904 - 1975 )

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Açılır masmavi burda gökyüzü,

Gümüşten sütunlar üstünde durur...

Kiminin gölgesi, dinlenir yerde,

Kiminin beyazı sulara vurur.

Arif Nihat Asya (1904 - 1975 )

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