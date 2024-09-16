Arif Nihat Asya'nın "Kubbeler" eserinden alıntılar

Milli duyguları uyandıran şiirleriyle ön plana çıkan ve "bayrak şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Usta şair Arif Nihat Asya, Bir Rüzgar Bekliyor, Fetih Davulları, Selimler, Kubbeler, Süleymaniye gibi şiirleriyle de ön plana çıkıyor. Sizlere Arif Nihat Asya'nın "Kubbeler" eserinden bazı alıntılar derledik.