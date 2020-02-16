Arapçadan Osmanlıcaya geçen kelimeler ve anlamları

Dünyanın en zengin dillerinden biri olan Osmanlı Türkçesinde, Arapça ve Farsçadan alınan birçok kelime mevcuttur. Zaman içerisinde bu kelimelerin anlamları değişse de günümüzde sıklıkla kullanılmaya devam edildi. Arapçadan Osmanlı Türkçesine geçen bu kelimeler, dilimizin daha da gelişmesine ve zenginleşmesine olanak sağladı. Sizler için Arapçadan Osmanlıcaya geçen kelimeleri ve anlamlarını derledik.