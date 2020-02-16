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Arapçadan Osmanlıcaya geçen kelimeler ve anlamları

Dünyanın en zengin dillerinden biri olan Osmanlı Türkçesinde, Arapça ve Farsçadan alınan birçok kelime mevcuttur. Zaman içerisinde bu kelimelerin anlamları değişse de günümüzde sıklıkla kullanılmaya devam edildi. Arapçadan Osmanlı Türkçesine geçen bu kelimeler, dilimizin daha da gelişmesine ve zenginleşmesine olanak sağladı. Sizler için Arapçadan Osmanlıcaya geçen kelimeleri ve anlamlarını derledik.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 11:52
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Acemi: Osmanlıca ve günümüz Türkçesinde "tecrübesiz, toy, çömez" manalarında kullanılan acemi kelimesi Arapçada Arap olmayan, yabancı, Acem, Fars anlamlarında kullanılır.

Unutulmaya yüz tutmuş 20 Osmanlıca kelime

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Aleyh: Arapçada aleyh kelimesi "onun üzerine, ona" anlamlarında kullanılır. Osmanlıcada Arapça anlamından farklı olarak "onun zıddına, ona karşı, onun kötülüğüne, zararına" anlamlarına gelecek şekilde kullanılır.

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Cebin: Arapçada alın, ön cephe, gözle kulak arasının üstündeki yer anlamına gelir. Osmanlıcada bu anlamların dışında; "korkak, yüreksiz, alçak" gibi manalarda da kullanılmıştır.

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Al: Arapçada "sülale, hanedan aile, düzen" anlamına gelir. Osmanlıcada bu anlamlardan farklı olarak; "kırmızı" manasına gelecek şekilde de kullanılır.

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Su-i ikast: Arapçada bir tamlama olan bu ifade "kötü niyet, hırsızlık, ara bozuculuk, gasb, yol kesme ve benzeri her türlü suça teşebbüs" gibi geniş bir anlam taşır. Osmanlıcada ise "önemli bir kimseyi öldürme veya öldürmeye teşebbüs, birinin gizlice canına kıymaya, kötülük etmeye kalkışma; bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme" gibi anlamlara gelir.

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