Anlam arayışında bir eser: Lizbon'a Gece Treni

Yayınlanma Tarihi: 27.02.2026 15:51

Bazı kitaplar insanı bilmediği ama özlediği duygulara ve yerleri yaklaştırır. Varoluş felsefesinin tetiklediği Lizbon'a Gece Treni'nin Avrupa ve ABD'de bu denli karşılık bulması maddi bir hayat yaşamanın ruha verdiği elem olarak da okunabilir. Anlam arayışında bir eser: Lizbon'a Gece Treni'nden bazı cümlelerin altını çizdik.

İnsanın yaptığı her şey, bilinemeyen derinlikte saklı bir iç hayatın tamamlanmamış, adeta gülünesi çaresizlikteki ifadesidir sadece, bu iç hayatı yüzeye çıkarmaya çabalar ama onun uzağına bile ulaşamaz.

Pascal Mercier - Lizbon'a Gece Treni

Kelimelerin bir etkisinin olması, bir insanı harekete geçirmesi, durdurması, güldürüp ağlatması: daha çocukken bile bir muamma gibi gelirdi ona ve bundan etkilenmekten hiç geri kalmamıştı.

Pascal Mercier - Lizbon'a Gece Treni

Bazen bir şeyden korkan insan, çünkü başka bir şeyden korkmaktadır.

Pascal Mercier - Lizbon'a Gece Treni

Akan zamanı ve ölümü düşünmenin yol açtığı fikir, insanın ne istediğini aniden bilmez oluşu muydu?

Pascal Mercier - Lizbon'a Gece Treni

Kendini yabancı birinin gözlerinin içine sokmaya, onun bakışını kendi içinde kurmaya ve bu bakışın içinden bakarak kendi aksini kendi içine almaya.

Pascal Mercier - Lizbon'a Gece Treni

