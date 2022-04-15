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Amerikan edebiyatının öncü eseri: "Fareler ve İnsanlar"

John Steinbeck'in en meşhur eserlerinden olan "Fareler ve İnsanlar" salt bir hikaye değildir. Metnin aralarında Amerikan modernleşmesi, değişen anlayış biçimleri ve kırsal - kent çekişmeleri vardır. Eser daha yakından incelendiğinde modernleşmenin kıskacındaki Amerikan toplumunun kırılmaları öne çıkar. Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" eserinden sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 15.04.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 16:48
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"İnsanın yüreğinin iyi olması için akla ihtiyaç yoktur."

John Steinbeck

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"Tek başına kaldı mı açlıktan ölür bizim aptal çocuk."

John Steinbeck

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"İnsan çok uzun süre yalnız kaldı mı hastalanır, yalnızlıktan hastalanır."

John Steinbeck

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"Gözlerini başka yöne çevirmiş, yara alabilecek her tür duyguyu içine akıtmış, sonsuz bir duygusuzluk içinde duruyordu öylece."

John Steinbeck

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"Pek kullanmasa da zenci bir adamın da kendine göre bazı haklan vardır."

John Steinbeck

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