Amerikan edebiyatının öncü eseri: "Fareler ve İnsanlar"

John Steinbeck'in en meşhur eserlerinden olan "Fareler ve İnsanlar" salt bir hikaye değildir. Metnin aralarında Amerikan modernleşmesi, değişen anlayış biçimleri ve kırsal - kent çekişmeleri vardır. Eser daha yakından incelendiğinde modernleşmenin kıskacındaki Amerikan toplumunun kırılmaları öne çıkar. Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" eserinden sizler için alıntılar derledik.