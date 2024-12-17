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Aliya İzzetbegoviç'in kaleminden "Özgürlüğe Kaçışım"

Yayınlanma Tarihi: Aralık 17, 2024 10:41

Bilge Kral ünvanı ile tanınan Aliya İzzetbegoviç, yaşamı boyunca Batı'nın, İslam'a karşı olan ön yargılı düşüncelerini yıkmak için kalemiyle son nefesine kadar mücadele etmiştir. Onun kitapları ve hayatı biz Müslümanlara çok önemli bir örnek teşkil etmektedir. Bosna'nın özgürlük mücadelesiyle adeta bütünleşen İzzetbegoviç, "Özgürlüğe Kaçışım" adlı eserinde, hapishanede tutulduğu dönemi okurlarına aktarmıştır. İşte, felsefi anlamda dolu dolu olan bu kitaptan sizler için birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.

1/20

Kusursuz insanlar yoktur; yalnızca samimiyetsiz insanlar vardır.

Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç'in eserlerinden 20 alıntı

2/20

Adalet; Burada ve şimdi olmalı!

Aliya İzzetbegoviç

3/20

Çoğu kez akıl ve göz göremez. Anlayan ve gören kalptir.

Aliya İzzetbegoviç

4/20

Özgürlük verilmez, alınır.

Aliya İzzetbegoviç

5/20

Zira kötülüğü defetmek için ilk şart, onun kötülük olarak anlaşılmasıdır.

Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç'in İslam Deklarasyonu eserinden en sevilen alıntılar

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