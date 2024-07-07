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Aliya İzzetbegoviç'in eserlerinden 20 alıntı

20. yüzyıl Müslüman yazarların en önemli müelliflerinden olan Aliya İzzetbegoviç, "Bilge Kral" lakabıyla nam salmış bir isim, idareciydi. İzzetbegoviç, aynı zamanda eserleri ile canlı bir tarihi kaynak hüviyetini simgeliyordu. Batı'nın, İslam'a karşı olan duvarlarını yıkmak için kalemiyle son nefesine kadar mücadele eden Aliya İzzetbegoviç, kitapları ve mücadelesi ile sonraki kuşakları etkilemeyi başarmış bir isimdi. İşte, sizler için Aliya'nın eserlerinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 11:16
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İnsanları terbiye etmek zordur ancak kendi kendini terbiye etmek daha da zordur.

Aliya İzzetbegoviç

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Batının gücü modada, allahsızlıkta, gece kulüplerinde ve ahlaksız gençlikte değil, batılı insanların hayranlık bırakan çalışkanlık, ısrarlı gayretleri ve sorumluluklarında yatmaktadır.

Aliya İzzetbegoviç

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İslam'ın olduğu yerde kayıtsızlık yoktur.

Aliya İzzetbegoviç

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Yalan bir cevap, sahte bir ilaç kadar tehlikelidir.

Aliya İzzetbegoviç

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Kur'an ve İslam, sadece hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir.

Aliya İzzetbegoviç

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