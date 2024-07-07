Aliya İzzetbegoviç'in eserlerinden 20 alıntı

20. yüzyıl Müslüman yazarların en önemli müelliflerinden olan Aliya İzzetbegoviç, "Bilge Kral" lakabıyla nam salmış bir isim, idareciydi. İzzetbegoviç, aynı zamanda eserleri ile canlı bir tarihi kaynak hüviyetini simgeliyordu. Batı'nın, İslam'a karşı olan duvarlarını yıkmak için kalemiyle son nefesine kadar mücadele eden Aliya İzzetbegoviç, kitapları ve mücadelesi ile sonraki kuşakları etkilemeyi başarmış bir isimdi. İşte, sizler için Aliya'nın eserlerinden alıntılar derledik.