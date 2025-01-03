Ali Şîr Nevâî'nin kaleminden Mahbûbu'l-Kulûb
Yayınlanma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:24 Güncelleme Tarihi: Ocak 03, 2025 11:24
Edebiyatımızın ilk hamse yazan şairi Ali Şir Nevai, Türkçeye olan hassasiyetiyle tanınmaktadır. Aynı zamanda Türk dilinin en büyük savunucularından olan şair, yaşadığı dönemde ve sonrasında büyük ses getirmiştir. Ali Şir Nevai'nin 1500-1501 yılları arasında kaleme aldığı Mahbûbu'l-Kulûb adlı eseri, hem bir siyasetname hem de bir nasihatname özelliği taşır. Yazar birinci bölümde hem hakan yani devlet başkanı hem de diğer yöneticileri ve onların olumlu olumsuz yönlerini işlemiştir. İkinci bölümde övülmeye değer hareketleri ve huyları anlatmış. Son bölümde ise biz insanlara tembihlerde bulunmuştur. İşte, bu kıymetli eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.
1/20
🔸
Az konuşmak hikmeti, az yemek ise sağlığı getirir. Ağzına geleni söylemek câhilin, önüne geleni yemek hayvânın işidir.
ALİ ŞİR NEVAİ
5/20
🔸
İğnenin ucu zayıf ise de kör eder.
ALİ ŞİR NEVAİ