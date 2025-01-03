Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Ali Şîr Nevâî'nin kaleminden Mahbûbu'l-Kulûb

Ali Şîr Nevâî'nin kaleminden Mahbûbu'l-Kulûb

Yayınlanma Tarihi: Ocak 03, 2025 11:24 Güncelleme Tarihi: Ocak 03, 2025 11:24

Edebiyatımızın ilk hamse yazan şairi Ali Şir Nevai, Türkçeye olan hassasiyetiyle tanınmaktadır. Aynı zamanda Türk dilinin en büyük savunucularından olan şair, yaşadığı dönemde ve sonrasında büyük ses getirmiştir. Ali Şir Nevai'nin 1500-1501 yılları arasında kaleme aldığı Mahbûbu'l-Kulûb adlı eseri, hem bir siyasetname hem de bir nasihatname özelliği taşır. Yazar birinci bölümde hem hakan yani devlet başkanı hem de diğer yöneticileri ve onların olumlu olumsuz yönlerini işlemiştir. İkinci bölümde övülmeye değer hareketleri ve huyları anlatmış. Son bölümde ise biz insanlara tembihlerde bulunmuştur. İşte, bu kıymetli eserden sizler için alıntıları bir araya getirdik.

1/20

🔸

Az konuşmak hikmeti, az yemek ise sağlığı getirir. Ağzına geleni söylemek câhilin, önüne geleni yemek hayvânın işidir.

ALİ ŞİR NEVAİ

Türkçe sevdalısı şair:Ali Şir Nevai

2/20

🔸

Akıllı düşmandan yararlanma imkânı vardır, ancak câhil dosttan zarar görme ihtimali daha çoktur.

ALİ ŞİR NEVAİ

3/20

🔸

Bir ekmeği ikiye bölüp yarısını bir aça verene cömert de, kendi yemeyip bütünün muhtaç olana verene ise kardeş de!

ALİ ŞİR NEVAİ

4/20

🔸

Bilgin; takva sahibi ve bilgin olmalı, söyledikleri ise Allah'ın ve Resulullah'ın söylediklerine uygun olmalı.

ALİ ŞİR NEVAİ

5/20

🔸

İğnenin ucu zayıf ise de kör eder.

ALİ ŞİR NEVAİ

Muhakemetü'l-Lügateyn'de geçen terimler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Türkçe sevdalısı şair: Ali Şir Nevai

Türkçe sevdalısı şair: Ali Şir Nevai

Hafta sonu rotası: Eskişehir görülmesi gereken yerler

Hafta sonu rotası: Eskişehir görülmesi gereken yerler

Türk lehçelerinde Ocak ayı

Türk lehçelerinde Ocak ayı

Hz. Ömer’in RA yaptığı 10 yenilik

Hz. Ömer’in (RA) yaptığı 10 yenilik

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler