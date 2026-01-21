Düşünce tarihinin önemli duraklarından, "Mutluluk, hiçbir şey beklemeden dünyayı sevmektir" diyen Albert Camus'yü neden okuyoruz? Camus'nün felsefesini, edebiyatını ve size hissettirdiklerini cümlelerinde aradık. Okurun yazarıyla kurduğu özgün bağı keşfediyoruz. İşte, Albert Camus'nün sözleri ve alıntıları...
1/15
⚫
Belki de mesele mutlu son değil, belki de mesele hikâyenin kendisidir.
Albert Camus
2/15
⚫
Hiçbir şey hissetmemek bazen huzur verir.
Albert Camus
3/15
⚫
İnsan eninde sonunda her şeye alışır.
Albert Camus
4/15
⚫
Zirvelere doğru verilen mücadele, insanın yüreğini doldurmaya yeter.
Albert Camus
5/15
⚫
Bazen devam etmek, sadece devam etmek, insanüstü bir başarıdır.