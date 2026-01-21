Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Albert Camus'nün sözleri ve alıntıları

Albert Camus'nün sözleri ve alıntıları

Yayınlanma Tarihi: 21.01.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:58

Düşünce tarihinin önemli duraklarından, "Mutluluk, hiçbir şey beklemeden dünyayı sevmektir" diyen Albert Camus'yü neden okuyoruz? Camus'nün felsefesini, edebiyatını ve size hissettirdiklerini cümlelerinde aradık. Okurun yazarıyla kurduğu özgün bağı keşfediyoruz. İşte, Albert Camus'nün sözleri ve alıntıları...

1/15

Belki de mesele mutlu son değil, belki de mesele hikâyenin kendisidir.

Albert Camus

2/15

Hiçbir şey hissetmemek bazen huzur verir.

Albert Camus

3/15

İnsan eninde sonunda her şeye alışır.

Albert Camus

4/15

Zirvelere doğru verilen mücadele, insanın yüreğini doldurmaya yeter.

Albert Camus

5/15

Bazen devam etmek, sadece devam etmek, insanüstü bir başarıdır.

Albert Camus

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hangi insan hayır getirir?

Hangi insan hayır getirir?

Aynı gurur, farklı kelimeler: Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Bayrakları

Aynı gurur, farklı kelimeler: Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk Bayrakları

Mübarek Geceler Müslüman için neler ifade eder?

“Mübarek Geceler” Müslüman için neler ifade eder?

Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber’in SAV isimleri

Hadis-i Şeriflerde Hz. Peygamber'in (SAV) isimleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Felç, Ulaşım Durdu

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul Beyaza Büründü: Kar Yağışı Sürüyor

İstanbul’da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81’e Ulaştı

İstanbul'da Kar Yağışı: Trafik Yoğunluğu %81'e Ulaştı

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi