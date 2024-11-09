Ahmet Rasim'in kaleminden "Eşkal-i Zaman"

Ahmet Rasim; gazeteci, şair, yazar, bestekâr ve milletvekili kimliği ile bilinen ülkemizin önemli simalarından biridir. "Şehir Mektupçusu" olarak tanınan yazarın edebiyata olan tutkusu kalemiyle birleşmiş ve ortaya birbirinden güzel eserler çıkmıştır. Rasim, Eşkal-i Zaman adlı kitabında; Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan makalelerden oluşmuş. Bu eserde yazar, İstanbul'un günlük yaşam biçimine ve o zamanların insan tiplerine yer vermiştir. İşte, edebiyatımızın duayeni Ahmet Rasim'in Eşkal-i Zaman kitabından unutulmaz alıntılar...