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Ahmet Rasim'in kaleminden "Eşkal-i Zaman"

Ahmet Rasim; gazeteci, şair, yazar, bestekâr ve milletvekili kimliği ile bilinen ülkemizin önemli simalarından biridir. "Şehir Mektupçusu" olarak tanınan yazarın edebiyata olan tutkusu kalemiyle birleşmiş ve ortaya birbirinden güzel eserler çıkmıştır. Rasim, Eşkal-i Zaman adlı kitabında; Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan makalelerden oluşmuş. Bu eserde yazar, İstanbul'un günlük yaşam biçimine ve o zamanların insan tiplerine yer vermiştir. İşte, edebiyatımızın duayeni Ahmet Rasim'in Eşkal-i Zaman kitabından unutulmaz alıntılar...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 11:20
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Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

Ahmet Rasim

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Ne yapalım ki zamanın yaptığını kimse yapamaz.

Ahmet Rasim

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Geceler ebedir.

Ahmet Rasim

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Gerçeğin yüzü bulanıktır, bu sebeple yüzü gülmez...

Ahmet Rasim

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Zamanın değişmesi hükümlerin değişmesini, yaşam tarzının değişmesi de mekânların değişmesini gerektiriyor.

Ahmet Rasim

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