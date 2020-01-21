Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kullandığı Fransızca kelimeler

"Huzur", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Beş Şehir" gibi eserleriyle okuyucuların kalbinde yer edinen edebiyatımızın çınarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın anlattıkları, hissettirdikleri zaman içerisinde daha da değerli hale gelerek okuyucularını etkilemeye devam ediyor. O, bu eserlerde hayata, edebiyata yönelik tespit ve değerlendirmelerde bulunurken Fransızca kelimelere başvururdu. Özellikle de sanat yazılarında başvurduğu Fransızca kelimeleri, derslerinde de sıklıkla kullanırdı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kullandığı Fransızca kelimeleri, edebiyat derslerinden pasajlar eşliğinde sizler için derledik.