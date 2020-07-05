Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Aydaki Kadın romanından 20 alıntı

Aydaki Kadın, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tamamlanamamış ve öldükten sonra da notları içerisinden toparlanarak yayına hazırlanmış olan romanıdır. 1987 yılında yayımlanan roman için Tanpınar, "Aydaki Kadın diye Saatleri Ayarlama Enstitüsün'den çok ayrı, çok başka, daha derin ve ferdi meseleleri ele alan bir romanım var. Fakat ne zaman bitireceğimi bilmiyorum." demiştir. Taslak halinde kalmış bu roman, ilk olarak 1982'de Journal of Turkish Studies'in 3. ve 4. ciltlerinde Güler Güven tarafından gün ışığına çıkarılmıştır. İşte Tanpınar'ın otobiyografik roman olma özelliğini taşıyan Aydaki Kadın isimli eserinden 20 alıntı...