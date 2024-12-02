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İmam Gazali'nin Abidler Yolu eserinden en sevilen alıntılar

İmam-ı Gazâli, Abidler Yolu isimli eserinde; kulların, ibadetlerini hangi şartlarda ve ne şekilde yapacakları, dünya ve ahiret saadetine nasıl erişecekleri açıklanmaktadır. İlmin faziletinden, ihlasın çeşitlerine; kalbi ıslah etmenin çarelerinden, şeytanı kahretmenin yollarına kadar pek çok konuda söylemler içerir. İmam Gazali'nin Abidler Yolu eserinden sizlerce en sevilen alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 09:28
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Diline sahip ol, bakışlarını dizginle.

İmam Gazali

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Allah'ın rahmetinin bolluğuna inanıp ümid etmek, her zaman farzdır.

İmam Gazali

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Ölümü hatırlamak insanı lüzumsuz şeylerden uzak tutar…

İmam Gazali

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Allah her güçlükten sonra bir kolaylık verir. Biraz sabret. Bir müddet sonra böyle olmasında senin için hayır bulunduğunu anlayacaksın.

İmam Gazali

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Başına bir bela geldiğinde ümitsizliğe kapılma.

Gayb aleminde şaşırıp kalacağın işler vardır!

İmam Gazali

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