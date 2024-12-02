İmam Gazali'nin Abidler Yolu eserinden en sevilen alıntılar

İmam-ı Gazâli, Abidler Yolu isimli eserinde; kulların, ibadetlerini hangi şartlarda ve ne şekilde yapacakları, dünya ve ahiret saadetine nasıl erişecekleri açıklanmaktadır. İlmin faziletinden, ihlasın çeşitlerine; kalbi ıslah etmenin çarelerinden, şeytanı kahretmenin yollarına kadar pek çok konuda söylemler içerir. İmam Gazali'nin Abidler Yolu eserinden sizlerce en sevilen alıntıları derledik.