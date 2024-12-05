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Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan 20 altı çizili satır

Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 15:32 Güncelleme Tarihi: Aralık 05, 2024 15:32

Yazarlığının yanı sıra gazetecilik ve tercümanlık da yapan biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türk Edebiyat'ında roman ve öyküleri ile tanınıyor. Bir yanda eski İstanbul mahalle hayatını yansıtan, mahallenin kadınları arasında geçen konuşmalardan ve renkli tablolardan oluşan Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç eseri, halkın özgün konuşma biçimleri korunarak çok defa gülünç, bazen hüzünlü olarak işlenerek yazılmıştır usta kalem tarafından. Sizlere Hüseyin Rahmi'nin Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç eserinden anlamlı 20 alıntı derledik.

1/20

Beklemek ateşte yanmaktan daha beterdir…

Hüseyin Rahmi Gürpınar

2/20

Aşk denilen şey meğer ne şiddetli bir ruh fırtınasıymış…

Hüseyin Rahmi Gürpınar

3/20

Aslında mutluluk o kadar büyük ve o kadar küçük şeydir ki, buna sahip olan bazı kimseler kendilerinde bunun varlığından haberli bile değillerdir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar

4/20

İnsan birçok şeyden sorumlu olabilir. Fakat çirkinliğinden asla…

Hüseyin Rahmi Gürpınar

5/20

Siz gökteki kuyrukludan korkmayınız. Yerdekilerden korkunuz. Bu berikiler daha tehlikeli.

Hüseyin Rahmi Gürpınar

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