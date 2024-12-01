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Muhyiddin Şekûr'un Su Üstüne Yazı Yazmak romanından altı çizili 50 alıntı

Amerika'da doğup büyüyen ve orada İslam'la tanışan psikolojik danışmanlık dalında akademisyenlik yapan Muhyiddin Şekûr, Su Üstüne Yazı Yazmak eserinde tasavvufa giriş öyküsünü anlatıyor. Arayış içinde olanlar ve aradığını tasavvufta bulmayı umanlar için bir rehber niteliğinde olan Muhyiddin Şekûr'un Su Üstüne Yazı Yazmak romanından sizlere altı çizili 50 alıntı derledik.

Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:54
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Üzerinde hiç aşk yarası taşımayan kişi ya delidir ya ölü.

Muhyiddin Şekur

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Her kapalı göz uyku değil, her veda ayrılık değildir.

Muhyiddin Şekur

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Hayattan asıl beklediğin şey ne?

Muhyiddin Şekur

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  • 50

Tıkanışlar yaşıyordum ve tutunacak tek ipim sabırdı.

Muhyiddin Şekur

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Kalbini dinle, o sana asla haram şey fısıldamaz. Her yaptığını önce Allah'ın rızası için yap. Unutma ki O'nu bulunca her şeyi bulur, O' nu kaybedince her şeyden olursun.

Muhyiddin Şekur

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