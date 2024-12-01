Muhyiddin Şekûr'un Su Üstüne Yazı Yazmak romanından altı çizili 50 alıntı
Muhyiddin Şekûr'un Su Üstüne Yazı Yazmak romanından altı çizili 50 alıntı
Amerika'da doğup büyüyen ve orada İslam'la tanışan psikolojik danışmanlık dalında akademisyenlik yapan Muhyiddin Şekûr, Su Üstüne Yazı Yazmak eserinde tasavvufa giriş öyküsünü anlatıyor. Arayış içinde olanlar ve aradığını tasavvufta bulmayı umanlar için bir rehber niteliğinde olan Muhyiddin Şekûr'un Su Üstüne Yazı Yazmak romanından sizlere altı çizili 50 alıntı derledik.