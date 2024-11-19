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Türk edebiyatının ilk yerli romanından alıntılar: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Tanzimat edebiyatının birçok türünde eserler vermiş yazarlarından biri olan Şemsettin Sami, Türk edebiyatının ilk yerli romanı olarak kabul edilen Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri kaleme almıştır. Bu kitap Türk edebiyatının ilk yerli romanı olarak kabul edilir. Romantizmin bir türü sayılan Şemsettin Sami'nin meşhur kitabı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tan alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:26
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Hem sevmek hem de sevdiğin kişi tarafından sevilmek! Dünyada bundan iyi şey yoktur...

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami

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Bu dünyanın işleri böyle, gelir geçer.

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami

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...hiç insan kendi ruhuna darılır mı?

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami

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İnsan kedere ne kadar dayanamıyorsa sevince de o kadar dayanamıyor.

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami

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Ah siz erkekler ne zalimsiniz!

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemseddin Sami

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