Türk edebiyatının ilk yerli romanından alıntılar: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Tanzimat edebiyatının birçok türünde eserler vermiş yazarlarından biri olan Şemsettin Sami, Türk edebiyatının ilk yerli romanı olarak kabul edilen Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri kaleme almıştır. Bu kitap Türk edebiyatının ilk yerli romanı olarak kabul edilir. Romantizmin bir türü sayılan Şemsettin Sami'nin meşhur kitabı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tan alıntılar derledik.