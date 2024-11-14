Arama

Menu

Ölü Ozanlar Derneği eserinden ders nitelikli paylaşımlar

N.H. Kleinbaum'un yazdığı ve Tom Schulman'ın senaryosuyla 1989 yılı En İyi Senaryo Akademi Ödülü'nü kazandığı Ölü Ozanlar Derneği eseri, katı kurallarla yönetilen bir okula yeni atanan sıra dışı bir öğretmen ve öğrencilerinin hayata 'kendi dizleri ile katılabilmelerinin' serüvenini anlatır. Edebiyat ve sinema tarihinin unutulmaz eserlerinden biri olan Ölü Ozanlar Derneği'nden sizler için altı çizili satırlar derledik.

Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:52
  • 1
  • 19

🔸

Tıp, hukuk, bankacılık -bunlar hayatı sürdürmek için gereklidir. Peki ya şiir, romantizm, aşk, güzellik? Bunlar ise uğruna hayatta kaldığımız şeylerdir!

Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum

  • 2
  • 19

🔸

Dilin ve sözcüklerin tadına varacaksınız; çünkü kim ne derse desin sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirecek güce sahiptirler.

Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum

  • 3
  • 19

🔸

Vakit varken tomurcukları topla, zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir.

Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum

  • 4
  • 19

🔸

Doğru kişiyi bulduğunda anlarsın zaten.

Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum

  • 5
  • 19

🔸

Aptalca hayaller peşinde koşmayan bir kalp gösterin, ben de size mutlu bir insan göstereyim.

Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN