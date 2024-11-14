Ölü Ozanlar Derneği eserinden ders nitelikli paylaşımlar

N.H. Kleinbaum'un yazdığı ve Tom Schulman'ın senaryosuyla 1989 yılı En İyi Senaryo Akademi Ödülü'nü kazandığı Ölü Ozanlar Derneği eseri, katı kurallarla yönetilen bir okula yeni atanan sıra dışı bir öğretmen ve öğrencilerinin hayata 'kendi dizleri ile katılabilmelerinin' serüvenini anlatır. Edebiyat ve sinema tarihinin unutulmaz eserlerinden biri olan Ölü Ozanlar Derneği'nden sizler için altı çizili satırlar derledik.