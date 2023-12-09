Siyonizme karşı direniş: Birinci İntifada
36 yıl önce Filistinli bir gencin attığı taş, tüm dünyada yankılanan direnişi başlattı. Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı başlattıkları toplu direnişin adı olarak tarihe kazınan intifada, 9 Aralık 1987'de başladı. Peki, intifa hareketinde neler yaşandı? İntifadanın sembolü neydi?
Giriş Tarihi: 09.12.2023
10:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
11:39
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1948'de İsrail'in kurulmasıyla başlayan işgaller, 1967'deki 6 Gün Savaşı'ndan sonra neredeyse tarihi Filistin topraklarının tamamına uzandı.
◾ Bu işgallerle beraber
ölümler, hapis cezaları, sokağa çıkma yasakları Filistin halkını canından bezdirdi.
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Filistinlilerin evleri yıkılarak yerine, Yahudi yerleşim yerleri kurulmaya başlandı.
◾ Neredeyse adım başı konulan kontrol noktaları
Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce hareket etmelerini engelledi.
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Ekonomik sömürü, her gün yaşanan tacizler Filistinliler için dayanılması zor bir rutin halini almıştı. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı.
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◾ 8 Aralık 1987'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki, Beyt Hanun "Erez" kontrol noktasında
bir İsrailli kamyonetini Filistinli işçilerin üzerine sürdü ve 4 kişinin ölümüne neden oldu.
◾ Cenaze törenlerinin İsrailli askerler tarafından engellenmeye çalışılmasıyla da
intifadanın fitili ateşlendi.
◾ Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampında, olayı protesto etmek isteyen göstericilerin üzerlerine İsrail tarafından ateş açılmasıyla
ayaklanmalar başladı. Daha sonra olaylar tüm tarihi Filistin topraklarına yayıldı.
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Filistin halkı ilk defa bir bütün olarak İsrail'e karşı sivil direniş başlatmıştı. Artık tüm halk, bağımsız Filistin devleti ile kendi kaderlerini tayin etme hakkını talep ediyordu.
◾ İşgalciler, halkın ayaklanmasına oldukça sert karşılık verdi
. Üniversiteleri kapattı, evleri yıktı, direnişçileri sınır dışı etti.
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Gösterilerde İsrail'in tanklarına, bombalarına, plastik kaplı çelik mermilerine karşılık Filistinlilerin ellerinde sadece taş vardı. İsrail kemik kırma politikasıyla taş atan Filistinlinin özellikle kol ve bacaklarını sopalarla vurarak kırdı.