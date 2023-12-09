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Siyonizme karşı direniş: Birinci İntifada

36 yıl önce Filistinli bir gencin attığı taş, tüm dünyada yankılanan direnişi başlattı. Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı başlattıkları toplu direnişin adı olarak tarihe kazınan intifada, 9 Aralık 1987'de başladı. Peki, intifa hareketinde neler yaşandı? İntifadanın sembolü neydi?

Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 11:39
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1948'de İsrail'in kurulmasıyla başlayan işgaller, 1967'deki 6 Gün Savaşı'ndan sonra neredeyse tarihi Filistin topraklarının tamamına uzandı.

◾ Bu işgallerle beraber ölümler, hapis cezaları, sokağa çıkma yasakları Filistin halkını canından bezdirdi.

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Filistinlilerin evleri yıkılarak yerine, Yahudi yerleşim yerleri kurulmaya başlandı.

◾ Neredeyse adım başı konulan kontrol noktaları Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce hareket etmelerini engelledi.

Ekonomik sömürü, her gün yaşanan tacizler Filistinliler için dayanılması zor bir rutin halini almıştı. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı.

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◾ 8 Aralık 1987'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki, Beyt Hanun "Erez" kontrol noktasında bir İsrailli kamyonetini Filistinli işçilerin üzerine sürdü ve 4 kişinin ölümüne neden oldu.

◾ Cenaze törenlerinin İsrailli askerler tarafından engellenmeye çalışılmasıyla da intifadanın fitili ateşlendi.

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◾ Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampında, olayı protesto etmek isteyen göstericilerin üzerlerine İsrail tarafından ateş açılmasıyla ayaklanmalar başladı. Daha sonra olaylar tüm tarihi Filistin topraklarına yayıldı.

Filistin halkı ilk defa bir bütün olarak İsrail'e karşı sivil direniş başlatmıştı. Artık tüm halk, bağımsız Filistin devleti ile kendi kaderlerini tayin etme hakkını talep ediyordu.

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◾ İşgalciler, halkın ayaklanmasına oldukça sert karşılık verdi. Üniversiteleri kapattı, evleri yıktı, direnişçileri sınır dışı etti.

Gösterilerde İsrail'in tanklarına, bombalarına, plastik kaplı çelik mermilerine karşılık Filistinlilerin ellerinde sadece taş vardı. İsrail kemik kırma politikasıyla taş atan Filistinlinin özellikle kol ve bacaklarını sopalarla vurarak kırdı.

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