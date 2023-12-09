Siyonizme karşı direniş: Birinci İntifada

◾ Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampında, olayı protesto etmek isteyen göstericilerin üzerlerine İsrail tarafından ateş açılmasıyla ayaklanmalar başladı. Daha sonra olaylar tüm tarihi Filistin topraklarına yayıldı.

◾ Filistin halkı ilk defa bir bütün olarak İsrail'e karşı sivil direniş başlatmıştı. Artık tüm halk, bağımsız Filistin devleti ile kendi kaderlerini tayin etme hakkını talep ediyordu.