Şiirimizin milli damarı: Arif Nihat Asya

4 /5













◾ İlk evliliğini sonlandıran Asya, kimya öğretmeni Servet Akdoğan'la ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten bir kız, bir erkek çocuk sahibi oldu. Adana milletvekilliği yapan Asya, siyasetin ardından yeniden öğretmenliğe döndü ve 1962'de emekli oldu. Emeklilik yıllarında çeşitli gazetelerde yazılar kaleme alan usta şair, 5 Ocak 1975'te Ankara Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

◾ Şiirlerinde kahramanlık ve tarih duygusu, din, aşk, tabiat ve memleket sevgisini işleyen Asya, Türkçeyi yalnızca bir anlatım aracı değil, bir şuur durumu olarak ele aldı. Türk kültürü ve sanatının Türkçe vasıtasıyla vücut bulduğunu savunan şair, dile tarihi bir sorumluluk yükledi.