Selçuklu Hanı Sultan Sencer’in hocası Yusuf Hemedani

Tasavvufun gelişiminde büyük rol oynayan mutasavvıf ve alim Yusuf Hemedani, hayatı boyunca kendisini ilme adadı. Selçuklu Hanı Sultan Sencer, Yusuf Hemedani'ye bağlılığını her vesileyle gösterdi. Bu sebeple Yusuf Hemedani "Hocaların Hocası" olarak anıldı. Nizamiye Medresesi'nde verdiği vaazlarla halk tarafından da büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Selçuklu Hanı Sultan Sencer'in hocası Hemedani hakkındaki detayları derledik.