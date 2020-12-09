Selçuklu Hanı Sultan Sencer’in hocası Yusuf Hemedani
Tasavvufun gelişiminde büyük rol oynayan mutasavvıf ve alim Yusuf Hemedani, hayatı boyunca kendisini ilme adadı. Selçuklu Hanı Sultan Sencer, Yusuf Hemedani'ye bağlılığını her vesileyle gösterdi. Bu sebeple Yusuf Hemedani "Hocaların Hocası" olarak anıldı. Nizamiye Medresesi'nde verdiği vaazlarla halk tarafından da büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Selçuklu Hanı Sultan Sencer'in hocası Hemedani hakkındaki detayları derledik.
Giriş Tarihi: 09.12.2020
18:22
YUSUF HEMEDANİ'NİN HAYATI
📌1048 veya 1049 yılında Hemedan'ın Buzenecird köyünde doğdu.
📌On sekiz yaşında iken ilim tahsili için gittiği Bağdat'ta Şâfiî fakihi ve Bağdat Nizâmiye Medresesi'nin müderrisi Ebû İshak eş-Şîrâzî'den ders aldı.
📌Eğitim hayatı boyunca Şîrâzî'nin yanı sıra Ebû Ca'fer Müslime, Abdüssamed b. Me'mûn, İbnü'l-Mühtedî-Billâh, Habib el-Bağdadî, İbn Hezârmerd ve Ebü'l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed İbnü'n-Nakkur gibi birçok önemli âlimlerden ders aldı.
Selçuklu döneminde yetişen alimler
📌Dolu dolu bir ilim hayatı geçiren Hemedani, İsfahan'da Hamd b. Velkîz'den, Buhara'da Ebü'l-Hattâb Muhammed b. İbrâhim et-Taberî'den ve Semerkant'ta Ahmed b. Muhammed b. Fazl el-Fârsî'den ders alıp hadis dinledi.
📌Fıkıh ve kelâm tartışmalarından yönünü tasavvufa çevirdi. Bu yönelişte hocası Ebû İshak eş-Şîrâzî'nin etkili olduğu düşünülmektedir.
📌Hemedani'nin tasavvuf yolunda İranlı fıkıhçı ve kelamcı Abdullah-ı Cüveynî'den faydalandığı nakledilmektedir.
📌Hayatının son yıllarını Merv ve Herat'ta geçiren Hemedani, Herat'tan Merv'e dönerken Bağşûr yakınlarındaki Bâmeîn'de vefat etti ve buraya defnedildi. Ardından İbnü'n-Neccâr adlı bir müridi kabrini Merv'e nakletti.
📌Mezarı bugün Türkmenistan sınırları içinde Merv yakınlarındaki Bayramali denilen yerdedir. Hâce Yûsuf adıyla bir ziyaretgâtır.
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TASAVVUF EĞİTİMİNDEN SONRA AÇTIĞI İLİM MERKEZİ
📌Tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra Merv'de bir tekke açtı.
📌"Horasan kâbesi" denilen bu tekkeye sûfîlerin yanı sıra âlimler de devam ediyordu.
📌Fakat Hemedani vaktini sürekli bu tekkede geçirmiyordu. Halka dini anlatmak için için birçok şehre seyahat etti.
📌Seyahatlerinden büyük vâiz ve sûfî unvanıyla tekrar Bağdat'a döndü.