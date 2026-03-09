Prof. Dr. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas vefat etti

1 /5













◾ Seyyid Muhammed Nakib el-Attas, çağdaş İslam düşüncesinin en önemli filozof ve mütefekkirlerinden biri olarak kabul edilmekte. Malay dünyasında yetişmiş olmakla birlikte etkisi küresel ölçekte hissedilen bir entelektüel olan el-Attas, İslam felsefesi, metafizik, tasavvuf, eğitim teorisi ve medeniyet düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

◾ El-Attas, modern dönemde İslam düşüncesinin en özgün isimlerinden biri olarak kabul edilirken, geleneksel İslam ilimleri ile modern akademik disiplinleri birleştiren yaklaşımı, özellikle İslam epistemolojisi, eğitim felsefesi ve medeniyet düşüncesi alanlarında geniş bir etki bıraktı.