Prof. Dr. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas vefat etti
Düşünceleri, yorumları ve fikirleri ile son devir İslam entelektüelleri arasında önemli bir yer edinen Prof. Dr. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas vefat etti. El-Attas, Kuala Lumpur'da kurduğu Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü ile uluslararası yayınlar yapmıştı. Kaleme aldığı onlarca kitabı ile İslam düşüncesine farklı bir hava katan El-Attas, 94 yaşında Hakk'a kavuştu.
◾ Seyyid Muhammed Nakib el-Attas, çağdaş İslam düşüncesinin en önemli filozof ve mütefekkirlerinden biri olarak kabul edilmekte. Malay dünyasında yetişmiş olmakla birlikte etkisi küresel ölçekte hissedilen bir entelektüel olan el-Attas, İslam felsefesi, metafizik, tasavvuf, eğitim teorisi ve medeniyet düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
◾ El-Attas, modern dönemde İslam düşüncesinin en özgün isimlerinden biri olarak kabul edilirken, geleneksel İslam ilimleri ile modern akademik disiplinleri birleştiren yaklaşımı, özellikle İslam epistemolojisi, eğitim felsefesi ve medeniyet düşüncesi alanlarında geniş bir etki bıraktı.
◾ Endonezya'nın Bogor şehrinde 1931 yılında doğan el-Attas, köken itibarıyla Hadramevtli Arap bir aileye mensuptu. Soyu peygamber nesline dayanan Ba'Alawi ailesine bağlanan el-Attas, gençlik yıllarında askeri eğitim için Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ne gitti, daha sonra akademik kariyere yöneldi.
◾ Malaya Üniversitesi, McGill Üniversitesi ve SOAS (Londra Üniversitesi) gibi kurumlarda eğitim gören el-Attas doktora tezini erken dönem Malay sufilerinden Hamzah Fansuri'nin tasavvuf anlayışı üzerine yazdı.
◾ 1960'lardan itibaren Malezya'da akademik hayatın önemli figürlerinden biri haline gelen el-Attas, Malaya Üniversitesi ve Malezya Ulusal Üniversitesinde görev yaptı. 1987'de Kuala Lumpur'da International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) adlı kurumu kurarak İslam düşüncesi ve medeniyeti üzerine ileri düzey çalışmaların yapıldığı önemli bir merkez oluşturdu.
◾ Çağdaş İslam düşüncesinin dünya çapında önde gelen isimlerinden biri haline gelen el-Attas'ın eserleri, Türkçe, Farsça, Urduca, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, Korece, Boşnakça ve Hintçe gibi dillere çevrildi.
◾ El-Attas'ın düşüncesi esas olarak İslami dünya görüşünün epistemolojik temellerini yeniden inşa etme çabası etrafında şekilleniyordu. En çok bilinen kavramlarından biri bilginin "İslamileştirilmesi" (Islamization of knowledge) fikriydi. Bu yaklaşım, modern bilginin seküler varsayımlarından arındırılarak İslam'ın ontolojik ve ahlaki çerçevesi içinde yeniden yorumlanmasını anlamına geliyor.
◾ El-Attas'a göre modern Batı düşüncesinin temel sorunu, bilginin nihai hakikat ve metafizik amaçtan koparılmasıydı, bu nedenle bilgi yalnızca araçsal veya maddi bir hedefe indirgenmiş, böylece insanın hakikatle ilişkisi zayıflamıştı. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas'a göre gerçek bilgi, akıl ve deneyimin ötesinde vahiy ve metafizik hakikatle bağlantılı bir bütünlük içinde anlaşılmalıydı.
El-Attas'ın eğitim düşüncesinde merkezi kavram "edep"ti.
◾ Attas'a göre, İslam eğitiminin amacı sadece bilgi aktarmak değil, insanın "edeb sahibi iyi insan" olarak yetişmesini sağlamaktı, bu yüzden eğitim, bilgi ile ahlaki terbiyenin birleştiği bir süreçti.
Nakib el-Attas'ın öne çıkan bazı eserleri:
↪ Historical Fact and Fiction: Malaysia UTM Press, Kuala Lumpur 2011.
↪ Islam and Secularism: ISTAC, Kuala Lumpur 1993.
↪ Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam: ISTAC, Kuala Lumpur 1995.
↪ The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education: ISTAC, Kuala Lumpur 1991.
↪ The Mysticism of Hamzah Fansuri: University of Malaya Press, Kuala Lumpur 1970.