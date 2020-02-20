Peygamber Efendimizin şairi Hassan bin Sabit kimdir?
Peygamber Efendimizin şairi Hassan bin Sabit kimdir?
Peygamber Efendimizin şairi Hassan bin Sabit, İslam'ı kabul ettikten sonra hiciv, methiye ve mersiyenin yanı sıra Müslümanların başarı ve kahramanlıkları ile ayet ve hadislerden ilham alarak şiirler yazdı. Şiirleriyle İslam'a büyük hizmetlerde bulunan Hassan için Hz. Peygamber, "Hassan'ın fıtrî kabiliyetini ve ilhamını Rûhulkudüs teyit ediyor" buyurdu. Hassan bin Sabit'in müşrikleri hicveden şiirleri Resûlullah'ın, "Bu hicivler onlara karşı oktan daha etkili olacaktır" iltifatına mazhar oldu. Peki, Peygamber Efendimiz neden Hassan bin Sabit'ten şiir yazmasını istedi? Peygamber Efendimiz, Hassan bin Sabit'e nasıl dua etti? İşte Hassan bin Sabit'in naatı...
Giriş Tarihi: 20.02.2020
09:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
11:57