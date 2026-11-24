Mus’ab Bin Umeyr: İslam tarihinin ilk muallimi
Mus'ab bin Umeyr, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Müslüman olan ilk sahabelerden biriydi. Tüm zenginliğini geride bırakarak İslam'ın yolunu tutan ve tüm baskılara rağmen yolundan dönmeyen Mus'ab, şehit olduğunda üzerinde yoksul bir kıyafet taşıyordu. O kadar ki, defnederken onu saracak bir kefen dahi bulamamışlardı. İslam tarihinin ilk muallimi olarak bilinen Mus'ab Bin Umeyr Uhud Savaşı'nda düşmanın mızrağıyla şehit oldu. Peki Mus'ab Bin Umeyr kimdir?
Kureyş'in ana kollarından, Câhiliye devrinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Benî Abdüddâr'a mensup zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Mus'ab bin Umeyr, ilk müminlerden biriydi; ancak Resûl-i Ekrem'in (sav) peygamberliğine şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden onun yanına bir süre gizlice gidip geldi ve namazlarını da gizli kıldı.
Mus'ab, peygamberliğin beşinci yılında ilk kafile ile Habeşistan'a hicret etti.
Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden bazılarının İslam'a girdiği yolunda yanlış bir haber duyulunca 38 kişiyle birlikte geri döndü ve Birinci Akabe Biatı'na kadar (621) Mekke'de kaldı.
Es'ad b. Zürâre'nin evinde kalan ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüten Mus'ab, Hz. Peygamber'in (sav) tebliğ tarzını çok iyi kavraması, Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar inmiş ayetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi tanınmış şahsiyetlerin Müslüman olmasını sağladı.
Medine'de Es'ad b. Zürare ile birlikte cuma ve vakit namazlarını kıldırdı.