Mus’ab Bin Umeyr: İslam tarihinin ilk muallimi
Mus'ab bin Umeyr, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Müslüman olan ilk sahabelerden biriydi. Tüm zenginliğini geride bırakarak İslam'ın yolunu tutan ve tüm baskılara rağmen yolundan dönmeyen Mus'ab, şehit olduğunda üzerinde yoksul bir kıyafet taşıyordu. O kadar ki, defnederken onu saracak bir kefen dahi bulamamışlardı. İslam tarihinin ilk muallimi olarak bilinen Mus'ab Bin Umeyr Uhud Savaşı'nda düşmanın mızrağıyla şehit oldu. Peki Mus'ab Bin Umeyr kimdir?
Giriş Tarihi: 27.09.2019
16:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
11:44
Kureyş'in ana kollarından, Câhiliye devrinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Benî Abdüddâr'a mensup zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Mus'ab bin Umeyr, ilk müminlerden biriydi; ancak Resûl-i Ekrem'in (sav) peygamberliğine şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden onun yanına bir süre gizlice gidip geldi ve namazlarını da gizli kıldı.
BASKILARA RAĞMEN İSLAM’DAN VAZGEÇMEDİ
Durumu öğrenilince hayatında zor bir dönem başladı. Babası ve annesi onu Müslüman olduğu için hapsettiler ve yolundan dönmesi için çeşitli baskılar yaptılar.
Fakat Mus'ab'ı dininden vazgeçiremediler.
38 KİŞİYLE BİRLİKTE MEKKE’YE DÖNDÜ
Mus'ab, peygamberliğin beşinci yılında ilk kafile ile Habeşistan'a hicret etti.
Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden bazılarının İslam'a girdiği yolunda yanlış bir haber duyulunca 38 kişiyle birlikte geri döndü ve Birinci Akabe Biatı'na kadar (621) Mekke'de kaldı.
İSLAM TARİHİNİN İLK MUALLİMİ
Bu tarihte Resul-i Ekrem (sav), Medinelilerin isteğiyle onu İslam tarihinin ilk muallimi olarak görevlendirdi.
Bu sebeple Medine'ye ilk hicret eden sahabi olarak da kabul edilir.
İSLAM’I TEBLİĞ ETMEDE MAHİRDİ
Es'ad b. Zürâre'nin evinde kalan ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüten Mus'ab, Hz. Peygamber'in (sav) tebliğ tarzını çok iyi kavraması, Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar inmiş ayetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi tanınmış şahsiyetlerin Müslüman olmasını sağladı.
Medine'de Es'ad b. Zürare ile birlikte cuma ve vakit namazlarını kıldırdı.