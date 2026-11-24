Mus’ab Bin Umeyr: İslam tarihinin ilk muallimi

5 /11 İSLAM’I TEBLİĞ ETMEDE MAHİRDİ















Es'ad b. Zürâre'nin evinde kalan ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüten Mus'ab, Hz. Peygamber'in (sav) tebliğ tarzını çok iyi kavraması, Kur'an-ı Kerim'den o zamana kadar inmiş ayetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla Üseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi tanınmış şahsiyetlerin Müslüman olmasını sağladı.

Medine'de Es'ad b. Zürare ile birlikte cuma ve vakit namazlarını kıldırdı.