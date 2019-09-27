Mus’ab Bin Umeyr: İslam tarihinin ilk muallimi

Mus'ab bin Umeyr, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Müslüman olan ilk sahabelerden biriydi. Tüm zenginliğini geride bırakarak İslam'ın yolunu tutan ve tüm baskılara rağmen yolundan dönmeyen Mus'ab, şehit olduğunda üzerinde yoksul bir kıyafet taşıyordu. O kadar ki, defnederken onu saracak bir kefen dahi bulamamışlardı. İslam tarihinin ilk muallimi olarak bilinen Mus'ab Bin Umeyr Uhud Savaşı'nda düşmanın mızrağıyla şehit oldu. Peki Mus'ab Bin Umeyr kimdir?