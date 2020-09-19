Modern astronominin kurucusu: Bitruci
Endülüslü alim Bitruci, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıydı. "Teorisi dünyayı sarsan adam" olarak anılan Müslüman alim, Batılı bilim insanının ilham kaynağı oldu. Ay'daki kratere adı verilen Bitruci, modern astronominin kurucusu olarak kabul edildi. Peki, Bitruci'nin bilime sunduğu katkılar nelerdi?
Giriş Tarihi: 19.09.2020
16:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
18:32
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Batlamyus: Antik Çağ'da yaşamış astronomi üzerinde önemli etkileri olan bilim insanıdır.
Aristocu fizik felsefesi: Aristoteles'in kitaplarında açıkladığı, doğa bilimleri hakkındaki görüşlerinin ismidir.
Dış merkezli küre teorisi: Batlamyus'un ortaya koyduğu, gezegenlerin hareketlerindeki düzensizlik kuramıdır.
Optik yanılsama: Göz yanılsaması anlamına gelir.
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Endülüs, 711 yılından itibaren Müslümanların ve gayrimüslim tebaanın çeşitli sahalardaki faaliyetleriyle, yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik etti.
➡Batı,
"karanlık çağ" denilen bir dönemin içerisindeydi.
📌Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den istifade eden
Müslümanlar, İslam dünyasının dört bir yanındaki cami, mektep, hastane ve rasathanelerde ileri düzeyde eğitimler verdi. Özel binalar tahsis ettiler ve medreseler açtılar.
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Dünya tarihine yön veren Endülüs alimlerinin buluşları
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Endülüslü astronomlar, dünyanın büyüklüğünü Yunanlılardan daha doğru hesapladı.
➡Astronomi ile birlikte
matematik çalışmaları da uygulamalı ve teorik olarak yürütüldü.
➡Böylece, Müslüman bilim insanları,
astronominin gelişmesini sağladı. Uzay gözlemleri sayesinde pek çok yeniliğe imza attılar.
📌Antik Çağ'da yaşayan
Batlamyus'un görüşleri ise astronomiyi derinden etkiledi.
📌Zamanla Müslüman âlimler, yaptıkları araştırmalar neticesinde, astronomi alanında birtakım eksiklikler gördüler. Batı hipotezlerini terk etmeye başladılar.
➡Bu Müslüman alimlerden biri de
Bitruci idi.
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İslam uygarlığındaki astronomi çalışmaları
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Modern astronominin kurucusu kabul edilen Ebû İshak Nureddin Bitruci, Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruc'da doğdu.
📌Batı'da
Alpetragius olarak anılan Müslüman âlim, ünlü filozof İbn Tufeyl'in talebesi ve İbn Rüşd'ün çağdaşıdır.
📌Bitruci, tahsili için İşbiliye'ye gitti ve uzun süre orada yaşadı. Kaynaklarda vefat tarihi olarak, 13. yüzyılın başları verilir.
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İlmiyle Batı'ya damga vuran İslam filozofu: İbn Rüşd
İBN TUFEYL'İN BİTRUCİ’YE TAVSİYESİ
📌Bitruci'nin günümüze ulaşan tek eseri ise
Kitâbü'l-Hey'e yani Gökbilim Kitabı'ydı.
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Bu eseri yazarken hocası İbn Tufeyl'in tavsiyesilerinden yararlandı.
📌Tufeyl kendisine,
verilerine dayanarak, Batlamyus'un astronomik sisteminde değişiklik yapmasını önerdi. Aristocu fizik felsefesinin
İbn Tufeyl: Hay Bin Yakzan