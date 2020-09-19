Modern astronominin kurucusu: Bitruci

➡Endülüs, 711 yılından itibaren Müslümanların ve gayrimüslim tebaanın çeşitli sahalardaki faaliyetleriyle, yüksek ve parlak bir medeniyetin doğuşuna beşiklik etti.

➡Batı, "karanlık çağ" denilen bir dönemin içerisindeydi.

📌Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den istifade eden Müslümanlar, İslam dünyasının dört bir yanındaki cami, mektep, hastane ve rasathanelerde ileri düzeyde eğitimler verdi. Özel binalar tahsis ettiler ve medreseler açtılar.

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Dünya tarihine yön veren Endülüs alimlerinin buluşları