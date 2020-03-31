Delilerin gözdesi doktor: Mazhar Osman

Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimi Mazhar Osman Uzman, halk arasında, bilhassa "deliler" arasında oldukça sevilen ve popüler bir isimdi. Çok yönlü kişiliğiyle entelektüel camia içinde de söz sahibi olan hekim, hayatı boyunca türlü başarılara imza attı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir dönemde toplumun her kesimiyle iç içe bir hekimin hayat öyküsünü keşfe hazır mısınız? Hastanedeki akıl hastalarıyla ilişkisini, hangi ünlü edebiyatçıyla sıkı dost olduğunu ve yazdığı şiirleri merak ediyorsanız işte tüm yönleriyle Mazhar Osman...
Giriş Tarihi: 31.03.2020
17:00
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
10:46
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Halk arasında popüler bir hekim: Mazhar Osman
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Tebessüm ettiren bir anekdot
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Kafamı kızdırırsan Mazhar Osman’a şikâyet eder, attırırım seni tımarhaneye!
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Mazhar Osman kimdir ve nasıl halk arasında bu kadar popüler olmuştu?