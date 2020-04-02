Kürdilihicazkar makamını bulan bestekar Hacı Arif Bey

Sarayda meşk hocalığı yaptığı esnada Çeşmidilber adlı câriyeye âşık olunca onunla evlendirildi ve saraydan uzaklaştırıldı. 19 yaşındaki Arif Bey, 15 yaşlarındaki Çeşm-i Dilber'e hislerini, Şeyh Galip'in gazelini kendi bulduğu kürdilihicazkâr makamında besteleyerek ifade etti:

"Geçti zahm-ı tîr-i hicrin, tâ dil-i nâşâdıma,

Merhamet ey gamze-i câdû, yetiş imdâdıma,

Öyle bî-hûş eyledin âzâr ile kim tâbımı" "Bir ok yarası gibi geçti, kederli gönlümü sana verdiğimden beri

Merhamet eyle güzel gamzeli, yetiş imdadıma

Öyle bir aldın ki aklımı, tükettin takadımı"

Ancak hanımının kendisini terk etmesi üzerine tekrar saraya alındı ve yine câriyelere meşk hocası olarak görevine devam etti.

Osmanlı'nın bestekâr kadınları