İlk rüya tabircilerinden İbni Sirin

İbni Sirin, Hazreti Âişe, Enes bin Mâlik, Zeyd bin Sabit, Hasan bin Ali, Ebû Hureyre, Abdullah bin Abbâs, Cündeb bin Abdullah, Semura bin Cündeb, İmrân bin Husayn, Huzeyfe bin el-Yeman, Ebû Sa'îd-i Hudrî, Ebü'd-Derdâ'dan (r.anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti.

📌Alimin rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır.

📌İbni Sirin hadis ilminde isnada çok önem verdi. İsnad, terim olarak, "rivayet için kullanılan lafızlarla râvi veya râvileri anarak hadis metnini ilk söyleyenine ulaştırmak, hadis metnini nakleden râvileri rivayet sırasına göre zikretmek" anlamına gelir.

📌Rivayette son derece titiz davranan İbni Sirin, hassasiyetini "Bu ilim, yani hadîs ilmi, dindir. Öyle ise dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz" şeklinde ifade etmiştir.