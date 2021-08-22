Hz. Hasan kimdir? Hz. Hasan'ın İslam'a katkıları...
Peygamber Efendimizin (sav) sevgili torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın ilk çocuğu olan
İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden biridir. Küçük yaşta Allah Resulünü gördüğü için Hz. Hasan çocuk sahabilerden sayıldığı rivayet edilir. Kulağına bizzat Rasulullah ezan okur ve ardından ona Hasan ismini koyar. Doğumundan sonra saçları tıraş edilerek, ağırlığınca gümüş tasadduk edilir. Hz. Ali oğluna Harb ismini koymak istese de bunu öğrenen Efendimiz ona savaş anlamına gelen harb isminin yerine, güzelliği ve iyiliği ifade eden Hasan ismini uygun görür.
Giriş Tarihi: 22.08.2021
19:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
19:40
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İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden biridir. Peygamber Efendimizin (sav) sevgili torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın Hz. Hasan ilk çocuğudur. Hicretin üçüncü senesinde dünyaya gelmiştir. Hz. Hasan'ın küçük yaşta Allah Resulünü gördüğü için Doğumuyla ilgili Allah Resulü'nün bazı yönlendirmeleri ve tavsiyeleri vardır; hatta bizzat uygulamaları vardır. çocuk sahabilerden sayıldığı zikredilir.
🔸 Doğduğunda Hz. Fatıma, Hz. Ali'ye; çocuğuna bir isim koymasını önerir. Hz. Ali de bunu, kayınpederi Hz. Muhammed'in (sav) yapmasını ister. Doğumunun
Rasulullah eve gelir, kulağına ezan okur ve ardından yedinci gününde ismini koyar. Rasulullah kızına, ağırlığınca gümüş Hasan etmesini tavsiye eder. Hz. Fatıma da kimsesiz, yetim kişilerin kaldığı Mescid-i Nebevî'nin yan kısmındaki tasadduk , tasaddukta bulunur. Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın; Hz. Hasan'dan başka suffede adında, toplamda Hz. Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep beş çocuğu vardır. Bunların içerisinde küçük yaşta vefat etmiştir. Muhsin
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, İslam peygamberi Muhammed'in, Medine döneminde Mescid-i Nebevi'nin duvarına bitişik olarak kurdurduğu hurma dallarıyla örtülmüş gölgelik. Suffa
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sadaka anlamına gelir. Gönüllü olarak veya dinî bir vecîbeyi yerine getirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım. Tasadduk,
VAV TV'de Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde yayınlanan "Kırk Sahabe" adlı programda Hz. Hasan'ın hayatı konuşuldu. Prof. Dr. Demircan, Hz. Hasan'a isim verilme aşamasına dair önemli noktalardan birini şöyle ifade etti:
💠 "Rivayetlere göre Hz. Ali önce Hasan'a daha sonra Hz. Hüseyin ve Muhsin'e de
koymak istemiştir. Hz. Peygamber, Hz. Hasan doğduktan sonra kendisine bu ifade edildiğinde, "onun ismi Hasan'dır" demiştir. Savaş anlamındaki Harb ismini harb kelimesi yerine güzellik, hüsn kökünden gelen kelimeyi tercih etmiştir. Hasan, Hüseyin ve Muhsin isimlerinin üçü de Buradan da İslam'a aykırı olan isimleri veyahut çok iddialı, bir insana uygun olmadığını düşündüğü isimleri değiştirmek suretiyle bir isim geleneği ortaya çıkarmıştır. Bu sonraki dönemlerde Müslümanların çocuklarına güzel anlamı olan isim verme uygulamalarının ilk örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor." aynı kökten gelen güzelliği ve iyiliği ifade eden kavramlardır…
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💠 Hz. Hasan'ın doğumundan sonra saçlarının tıraş edilerek ağırlığınca
gibi gelenekler günümüzde kısmen de olsa devam ediyor. gümüş tasadduk edilmesi, kulağına ezan okunması, akika kurbanı kesilmesi
💠 Bir başka önemli husus ise Rasulullah'ın torunlarının eğitimleriyle bizzat yakından ilgilenmiş olması... Rasulullah sık sık onlarla beraber mescide gitmiş, mescidde oynamış hatta
Rükûdayken de bacak arasından geçmesi için bacaklarını açtığı rivayet edilir. Hz. Hasan'ın Rasulullah secdedeyken sırtına çıktığı ve orada daha fazla kalsın diye Rasulullah'ın secdesini uzattığı rivayet edilir. Allah Resulünün ona değer vermesi, şahsiyetini aziz görmesi çocuklarımızla ilişkilerimizde önemli örnek olarak karşımıza çıkıyor.
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HZ. HASAN VE HZ. HÜSEYİN’E TAVSİYELERİ
🔸 Rasulullah, Hz. Hasan ve Hüseyin'e özellikle tavsiyelerde bulunmuştur.
birtakım tavsiyelerde bulunduğuna dair rivayetler mevcuttur. Namazlarını aksatmamaları, şüpheli şeylerden uzak durmaları ve doğru-dürüst bir insan olmaları yönünde
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Kırk Sahabe programının 15. bölüm konuğu olan Doç. Dr. Murat Akarsu, Hz. Hasan'ın Resulullah'la yaşadığı önemli bir olayı şöyle anlattı: "Rasulullah döneminde zekât ayetinin gelmesiyle zekât toplanıyor ve Mescid-i Nebevî'nin yanında bir odaya konuluyor. Rasulullah bir gün Hz. Hasan'ın bu odadan bir hurma alıp yediğini görüyor ve "bu Müslümanların malıdır" diyerek Hz. Hasan'ın ağzındaki hurmayı çıkarıp, atmasını sağlıyor."
NECRAN HRİSTİYANLARI KİMDİR?
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Medine'ye geldiklerinde, Yemen bölgesinden gelen bir heyet idi. İçlerinde din adamları da vardı. Allah Resulüne bazı sorular sordular. Bu sorulara Allah Resulü cevap verdi. Müslüman olup olamama konusunda kendi aralarında istişare etmek için izin istediler fakat daha sonra gelip Hz. Peygamber'e inanmadıklarını söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü sevdiklerini getirmelerini, kendisinin de yakınlarını ve sevdiklerini getireceğini söyleyerek; Necran Hristiyanları yalancıların üzerine Allah'ın lanetini dilemeyi teklif etti. Buna deniyor. mübahale
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: Bir tartışma esnasında haksız ve yalancı olanın Allah'ın lânetine uğraması için beddua edilmesi. Mübahale
🔸 Fakat bu iddialaşmaya gelmekten çekindiler. Allah Resulü amcasının oğlu ve damadı Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i getirmek suretiyle bir meydan okuması yaptı fakat
Bu meydan okumaya gelmediler. Necran Hristiyanları bunu kabul etmek yerine Allah Resulüne vergi vererek itaat etmek istediklerini söylediler.
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