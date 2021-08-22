Hz. Hasan kimdir? Hz. Hasan'ın İslam'a katkıları...

🔸 Hz. Hasan İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerden biridir. Peygamber Efendimizin (sav) sevgili torunu, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın ilk çocuğudur. Hicretin üçüncü senesinde dünyaya gelmiştir. Hz. Hasan'ın küçük yaşta Allah Resulünü gördüğü için çocuk sahabilerden sayıldığı zikredilir. Doğumuyla ilgili Allah Resulü'nün bazı yönlendirmeleri ve tavsiyeleri vardır; hatta bizzat uygulamaları vardır.

🔸 Doğduğunda Hz. Fatıma, Hz. Ali'ye; çocuğuna bir isim koymasını önerir. Hz. Ali de bunu, kayınpederi Hz. Muhammed'in (sav) yapmasını ister. Doğumunun yedinci gününde Rasulullah eve gelir, kulağına ezan okur ve ardından Hasan ismini koyar. Rasulullah kızına, ağırlığınca gümüş tasadduk etmesini tavsiye eder. Hz. Fatıma da kimsesiz, yetim kişilerin kaldığı Mescid-i Nebevî'nin yan kısmındaki suffede , tasaddukta bulunur. Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın; Hz. Hasan'dan başka Hz. Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında, toplamda beş çocuğu vardır. Bunların içerisinde Muhsin küçük yaşta vefat etmiştir.

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✔ Suffa , İslam peygamberi Muhammed'in, Medine döneminde Mescid-i Nebevi'nin duvarına bitişik olarak kurdurduğu hurma dallarıyla örtülmüş gölgelik.