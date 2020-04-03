Habbab bin Eret kimdir? Habbab bin Eret’in hayatı…
Habbab bin Eret kimdir? Habbab bin Eret’in hayatı…
Habbab bin Eret, İslam'ı kabul eden ilk on sahabeden biriydi. Müslüman olduğu için müşrikler tarafından pek çok cefa görmüş; kızgın taşlar üzerinde yatırılarak işkencelere maruz kalmıştı. Okuma yazma bildiği için yeni nazil olan ayetleri Müslümanlara öğretmiş, bu yolla Hz. Ömer'in İslam ile tanışmasına da vesile olmuştu. Medine'ye hicret eden ilk muhacirlerden olan Habbab, Peygamberimizin katıldığı bütün savaşlara iştirak etmişti. Peki, Habbab bin Eret kimdir? Habbab bin Eret'in yaşadığı hangi olay üzerine Kur'an-ı Kerim'den hangi ayetler nazil olmuştur? Habbab bin Eret'in hayatı…
Giriş Tarihi: 03.04.2020
09:47
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
14:57
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HABBAB BİN ERET KİMDİR?
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MÜSLÜMAN OLDUĞUNU AÇIKLAYAN İLK SAHABELERDENDİ
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HZ. ÖMER OKUNAN AYETLERİN TESİRİYLE MÜSLÜMAN OLMUŞTU