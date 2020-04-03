Habbab bin Eret kimdir? Habbab bin Eret’in hayatı…

Müslüman olduklarını ilk defa açıklayan Hz. Ebû Bekir, Bilâl-i Habeşî, Suheyb-i Rûmî ve Ammâr bin Yâsir'in yanında Habbab bin Eret de bulunuyordu. Habbâb bazı kaynaklarda altıncı, bazılarında yirminci Müslüman olarak zikredilir.

Utbe bin Gazvân'ın kölesi olan bir diğer Habbâb ile de karıştırılan ve demircilik yapan Habbâb bin Eret, okuma yazma bildiği için bazı Müslümanlara yeni nazil olan ayetleri öğretirdi.