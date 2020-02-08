Cem Karaca kimdir? Cem Karaca kaç yılında öldü?

Cem Karaca, Anadolu Rock müziğinin temellerini atan efsane bir müzisyen. Onun müzik yolculuğu Rock'n Roll sevdasıyla başladı. Babası, müzisyen olmasını engellemek amacıyla konserlerinde adam kiralayarak onu yuhalatmış; vazgeçmeyeceğini anlayınca ise "buraların müziğini yap" demişti. En büyük dönüşümü ise askerdeyken duyduğu saz sesinden etkilenmesiyle yaşadı. Daha sonra şarkılarını Türkçe söylemiş, repertuarına türküleri eklemişti. Cem Karaca Filistin için bir şarkı yazmış, "Allah yar" şarkısı ile kimi çevreler tarafından hedef olmuş, şarkılarla değil tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanmak istemişti. Peki, Cem Karaca kimdir? Cem Karaca kaç yılında öldü? İşte Cem Karaca'nın hayatı…