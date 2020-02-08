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Cem Karaca kimdir? Cem Karaca kaç yılında öldü?

Cem Karaca, Anadolu Rock müziğinin temellerini atan efsane bir müzisyen. Onun müzik yolculuğu Rock'n Roll sevdasıyla başladı. Babası, müzisyen olmasını engellemek amacıyla konserlerinde adam kiralayarak onu yuhalatmış; vazgeçmeyeceğini anlayınca ise "buraların müziğini yap" demişti. En büyük dönüşümü ise askerdeyken duyduğu saz sesinden etkilenmesiyle yaşadı. Daha sonra şarkılarını Türkçe söylemiş, repertuarına türküleri eklemişti. Cem Karaca Filistin için bir şarkı yazmış, "Allah yar" şarkısı ile kimi çevreler tarafından hedef olmuş, şarkılarla değil tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanmak istemişti. Peki, Cem Karaca kimdir? Cem Karaca kaç yılında öldü? İşte Cem Karaca'nın hayatı…

Giriş Tarihi: 08.02.2020 15:57
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CEM KARACA KİMDİR?
CEM KARACA KİMDİR?

Cem Karaca, Türk Rock müziğinin duayen isimlerinden biri. Anadolu Rock müziğinin efsanesi olan Cem Karaca 5 Nisan 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Cem Karaca'nın annesi Türk tiyatrosunun ünlü isimlerinden Toto Karaca, babası ise Mehmet Karaca idi. Cem Karaca, 2004 yılında solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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CEM KARACA’NIN ANNESİ VE BABASI TİYATROCUYDU
CEM KARACA’NIN ANNESİ VE BABASI TİYATROCUYDU

Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca, Ermeni kökenliydi ve asıl ismi İrma Felekyan'dı. Mehmet Karaca ise bir Azeri türküydü.

İkisi de başarılarını kanıtlamış, aranan, sevilen iki tiyatro sanatçısıydı. Cem Karaca, bu yüzden sahne tozunu yutarak büyüdü.

Cem Karaca'nın hayatını anlatan videoyu izlemek için tıklayın.

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CEM KARACA MÜZİKLE NASIL TANIŞTI?
CEM KARACA MÜZİKLE NASIL TANIŞTI?

Orta öğrenimini Robert Koleji'nde yapan Cem Karaca, sanatçı bir çiftin çocuğu olduğundan müziğe doğuştan yetenekliydi.

Müzik ile ilk tanışması, annesinin teyzesi Rosa Felegyan'ın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile olmuştu.

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DOKTOR YA DA MÜHENDİS OLMAK İSTİYORDU
DOKTOR YA DA MÜHENDİS OLMAK İSTİYORDU

Cem Karaca, sanatçı bir ailenin ferdi olduğu halde aklında sanatla uğraşmak yoktu. Büyüyünce ne olacaksın sorusuna ya doktor olacağım derdi ya mühendis.

Baba Mehmet Karaca'nın ise tek evladı üzerinde bambaşka hayalleri vardı. Ona göre Cem, büyüdüğünde hariciyeci olacaktı.

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CEM KARACA’NIN SESİNİN GÜZELLİĞİNİ ANNESİ KEŞFETTİ
CEM KARACA’NIN SESİNİN GÜZELLİĞİNİ ANNESİ KEŞFETTİ

Kolej yıllarındayken dünyadaki popülaritesini arttıran rock müziğine ilgi duydu. Kız arkadaşlarını etkilemek için ve arkadaşlarının istekleri doğrultusunda dönemin rockstarlarının şarkılarını söyledi. Karaca'nın sesinin güzelliğini keşfeden ise annesi Toto Karaca'ydı.

Cem Karaca'nın sesinden "Islak Islak" adlı şarkıyı dinlemek için tıklayın.

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