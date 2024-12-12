Azerbaycan'ın ulusal lideri: Haydar Aliyev
Bazı isimler bazı topraklarla özdeşleşmiştir. Ne kadar zaman geçse de unutulmazlar. Azerbaycan'ın "Umummilli lider" ünvanlı devlet başkanı Aliyev'in ömrü Azerbaycan için çalışmakla geçmişti. Hem Sovyetler Birliği hem de bağımsızlık döneminde ömrünü ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların büyük kısmının sevgisini kazanan Aliyev vefatının 21. yıl dönümünde hayırla yad ediliyor.
◾ 12 Aralık 2003 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 21. yılında saygı ve minnetle anılıyor.
◾ Sovyetler Birliği döneminde üst düzey görevlerde bulunan Haydar Aliyev, bağımsızlıktan sonra krizlerle mücadele eden Azerbaycan'ın başına geçerek kurtarıcı rolü üstlenmişti.
◾ Haydar Aliyev, hem Sovyetler hem de bağımsızlık döneminde ömrünü ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların büyük kısmının sevgisini kazandı.
◾ Haydar Aliyev'in unutulmaz hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" unvanıyla yaşatılıyor. Öyle ki günümüzde pek çok nokta onun ismiyle anılıyor.
◾ Aliyev'in halkına hizmet ve Azerbaycan için mücadeleyle geçirdiği dolu dolu 80 yıllık hayatı, 10 Mayıs 1923'te Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde başlamıştı.
◾ Haydar Aliyev, 1939'da Nahçıvan Pedagoji Teknik Okulu'ndan mezun oldu, daha sonra Azerbaycan Sanayi Enstitüsü Mimarlık Fakültesi'ne kayıt yaptırdı fakat İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla buradaki eğitimini tamamlayamadı.
◾ Aliyev, 1941-1944 yıllarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Komiserliği Gizli Arşiv Dairesi'nin Müdürlüğü ve Nahçıvan Halk Komiserliği Konseyi'nde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Başarılı çalışmaları ve analiz yeteneğiyle yöneticilerinin ilgisini çeken Aliyev, 1944'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Devlet Güvenlik Komitesi'nde (KGB) işe alındı.
◾ Kariyerini KGB'de sürdüren Aliyev, 1967'de Azerbaycan KGB'si Başkanı olarak atandı ve kendisine tümgeneral rütbesi verildi. Aliyev, 1969'da Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi Genel Sekreteri seçildi, 1982'ye kadar bu görevde Azerbaycan'ı yönetti.
◾ Moskova'ya 1982'de davet edilerek SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeliğine seçilen Aliyev, SSCB yönetiminde söz sahibi 19 kişiden biri oldu ve aynı yıl SSCB Bakanlar Konseyi Başkanı Birinci Yardımcılığı görevine atandı.
◾ Aliyev, 1987'de SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun ve SSCB Sekreteri Mihail Gorbaçov'un yürüttüğü politikalara itiraz ederek istifa etti ve 1990'da Azerbaycan'a döndü.
◾ SSCB'nin dağılma sürecinde ülkesinin sorunlarına kayıtsız kalmayarak yeniden siyaset sahnesine atılan Aliyev, 1990'da hem Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hem de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti milletvekili seçildi.
◾ Karabağ'da Ermenilerin toprak taleplerine karşı SSCB yönetiminin ikiyüzlü politikasına itiraz ederek 1991'de Komünist Parti'den istifa eden Aliyev, 1991'de parlamento niteliğindeki Nahçıvan Yüksek Konseyi'nin başkanı seçildi ve ilgili yasalar gereği Azerbaycan Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı oldu.