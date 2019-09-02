Ayasofya hattatı Kadıasker Mustafa İzzet Efendi

Aynı zamanda iyi bir musikişinas olan Sultan II. Mahmud, güzel bir ses ve eda ile okunan bu na'tı haz içinde dinledi.

Henüz 13 yaşında olan bu çocuğun adı Mustafa idi ve 1801'de Tosya'da doğmuş; küçük yaşta babasını kaybetmişti. Annesi, eğitim için onu İstanbul'a yolladı. Fatih'teki Başkurşunlu Medresesi'ne giren bu yetenekli çocuk, sesi de güzel olduğu için, Kömürcüzâde'den dinî ve ladinî mûsikîyi öğreniyordu.