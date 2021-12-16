Büyük astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, Anadolu'ya gelişi ile bilimsel ilerlemenin fitilini ateşledi. Astronomi, matematik, dil, kelam ve fıkıh bilgini olan büyük alim Fatih Sultan Mehmed'in daveti ile İstanbul'a gelerek, İmparatorluğu bilimsel anlamda derinden etkiledi. Arkasında bıraktığı talebeleri ile bilimsel gelişmenin devamını sağlayan, Osmanlı'ya İslam medeniyetinin bilim kültürünü de getiren Ali Kuşçu, eserleri ile Avrupa'yı uzun yıllar tesiri altında bıraktı. Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu eserleri, makale, yazma eserler, kitapları, alıntılar, etkileri, talebeleri, astronomi, matematik, dil…