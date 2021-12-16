Ali Kuşçu eserleri

➡ Risâle fi'l hisâb

📌 Üç makaleden oluşan eserin dili Farsçadır. Hesap ilmi yani matematik ile ilgili olan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

➡ Er- Risâletü'l Muhammediyye

📌 Hesap ilmi, matematik ile alakadar Arapça olarak yazılmış bir eserdir. Fatih Sultan Mehmed'e sunulmuştur. Eser toplam altı bölümden oluşur. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshası bulunur.

➡ Şerh-i Zîc-i Ulug Bey

📌 Eser farsça bir şerhtir. Zîc, geometride kiriş anlamına gelir. Bu kavrama dair bir kitaptır. Kandilli Kütüphanesi ve Ragıb Paşa Kütüphanelerinde eserin nüshaları vardır.

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