Afet Ilgaz kimdir? Afet Ilgaz’ın hayatı…

Afet Ilgaz, öykü, roman ve denemeleriyle edebiyat dünyamızda kendine yer edinen bir isim. Eserlerinde hem şehir hayatından hem de kırsal yaşamdan kesitler sunmuş, bireylerin çevreleriyle uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunları sık sık dile getirmişti. Kaleme aldığı 30'a yakın eserinden bazıları Bulgarca, Çekçe, Slovakça ve Almancaya çevrildi. Tasavvufla ilgilenen Afet Ilgaz, 1990'lı yıllarda bir dönüşüm yaşamış ve sonrasında İslami dergilerde yazılar yazmıştı. Peki, 6 yıl önce yaşamını yitiren Afet Ilgaz kimdir? İşte Afet Ilgaz'ın hayatı ve eserleri…