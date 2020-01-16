Afet Ilgaz kimdir? Afet Ilgaz’ın hayatı…
Afet Ilgaz, öykü, roman ve denemeleriyle edebiyat dünyamızda kendine yer edinen bir isim. Eserlerinde hem şehir hayatından hem de kırsal yaşamdan kesitler sunmuş, bireylerin çevreleriyle uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunları sık sık dile getirmişti. Kaleme aldığı 30'a yakın eserinden bazıları Bulgarca, Çekçe, Slovakça ve Almancaya çevrildi. Tasavvufla ilgilenen Afet Ilgaz, 1990'lı yıllarda bir dönüşüm yaşamış ve sonrasında İslami dergilerde yazılar yazmıştı. Peki, 6 yıl önce yaşamını yitiren Afet Ilgaz kimdir? İşte Afet Ilgaz'ın hayatı ve eserleri…
Giriş Tarihi: 16.01.2020
14:18
Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
09:10
Tam adı Afet Muhteremoğlu Ilgaz olan usta yazar, 2 Ocak 1937'de Çanakkale'de dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a yerleşen Ilgaz, ilköğrenimini de burada tamamladı.
Ilgaz, henüz 17 yaşındayken
Dünya gazetesinde yazmaya başladı ve 1956'da Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.
İLK KİTABI: İTALYA MEKTUPLARI
Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Klasik Filoloji bölümlerinde eğitim gören Afet Ilgaz, üniversite eğitiminden sonra İzmit'te başladığı Türkçe öğretmenliği görevini Kasımpaşa Lisesi'ndeyken yarıda bırakarak İtalya'ya gitti.
Bir süre yaşadığı İtalya'dan Türkiye'ye dönerek bir anaokulu açan Ilgaz, sonraki yıllarda İtalya anılarını
"İtalya Mektupları (1962)" adlı kitapta topladı.
KENT VE KIRSAL YAŞAMDAN KESİTLER SUNDU
Yapıtlarında hem kentli hem de kırsal kesim yaşamından kesitler sunan ve bireylerin çevreleriyle uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunları dile getiren Ilgaz, ilk öyküsünü 1955'te
"Yücel" adlı dergide okuyucuyla buluşturdu.
İlk olarak Muhteremoğlu Kitabevi'ni kuran yazar, 1968'te evlendiği yazar Rıfat Ilgaz'la birlikte Sınıf Yayınlarını hayata geçirdi.
PEK ÇOK YAZISI GAZETE VE DERGİLERDE YAYIMLANDI
Ilgaz, ayrıca Türkiye tarihinin önemli bir döneminde 19 Mayıs 1968'de Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın önderliğinde açılan
"İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği"nin kurucuları arasında yer aldı.
Yeni Şafak, Yeni Çağ ve Milli Gazete'de de köşe yazarlığı yapan Ilgaz'ın yazıları "İstanbul", "Varlık", "Türk Dili", "Yeditepe", "Gelecek", "Yansıma", "Sanat ve Toplum" dergilerinde yayımlandı.
‘BAŞÖRTÜLÜLER’ KİTABIYLA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Afet Ilgaz'ın 1960 yılında çıkan ve orta halli aile içi olaylarla toplum katlarının çeşitli sorunlarını konu edinen ilk romanı
"Eşiktekiler" ise Yeni İstanbul Gazetesi ile Türk Dil Kurumu'nun (TDK) ortaklaşa verdiği Törehan Sanat Ödülü'ne değer görüldü.
"Başörtülüler" başlıklı hikâye kitabıyla 1965'te "TDK Hikâye Ödülü"nü kazanan Ilgaz'ın, "Yol" romanı da 1993 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Yılın Romanı" seçildi.