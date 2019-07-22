Abdülhamid dönemine ayna tutan fotoğrafçılar: Abdullah Biraderler

Fotoğrafçılığa büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid'in, bu arşivinde yer alan binlerce fotoğrafın Abdullah Biraderler tarafından çekildiğini biliyor muydunuz? Ermeni asıllı bu kardeşler, fotoğrafçılık tarihimizin kilometre taşlarından biri olarak "Saray Fotoğrafçısı" unvanı aldılar; fotoğraflarının kalitesiyle dünya çapında ünlendiler. Abdülhamid dönemine ayna tutan Abdullah Biraderler'in öyküsünü ve onların gözünden o döneme ait fotoğrafları sizlerle buluşturuyoruz.