Arama

Menu

Abdülhamid dönemine ayna tutan fotoğrafçılar: Abdullah Biraderler

Fotoğrafçılığa büyük bir ilgi duyan ve 33 bin fotoğraflık dünya çapında bir arşiv oluşturan Sultan II. Abdülhamid'in, bu arşivinde yer alan binlerce fotoğrafın Abdullah Biraderler tarafından çekildiğini biliyor muydunuz? Ermeni asıllı bu kardeşler, fotoğrafçılık tarihimizin kilometre taşlarından biri olarak "Saray Fotoğrafçısı" unvanı aldılar; fotoğraflarının kalitesiyle dünya çapında ünlendiler. Abdülhamid dönemine ayna tutan Abdullah Biraderler'in öyküsünü ve onların gözünden o döneme ait fotoğrafları sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 22.07.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 12:48
  • 1
  • 36
ABDULLAH BİRADERLER KİMDİR?
ABDULLAH BİRADERLER KİMDİR?

Ermeni asıllı Viçen Abdullah, yurtiçinde olduğu kadar, yurtdışında da ünlenmiş, fotoğrafçılık tarihimizin kilometre taşlarından biri olan Abdullah Biraderler stüdyosunun kurucusudur.

  • 2
  • 36

Sonradan Müslümanlığı seçen Viçen'in kurmuş olduğu bu stüdyo hakkında, çıkan yazıların büyük bölümünde, Viçen adı özellikle geri plana itilmiştir. Bunun sebebinin sanatçının cemaati tarafından dışlanması olduğu belirtilir.

  • 3
  • 36
MİNYATÜR BOYAMADA USTAYDI
MİNYATÜR BOYAMADA USTAYDI

Viçen Abdullah fotoğrafçılığa, Alman kimyager Rabah'ın Beyoğlu 274 numarada bulunan stüdyosunda başlar.

  • 4
  • 36

Fildişi üzerine minyatür boyamada oldukça usta olan Viçen, dagureotiplerin benzer şekilde boyanıyor olmasıyla kendisine avantaj sağlar.

  • 5
  • 36
HOVSEP VE KOVORK’LA ORTAKLIK KURDU
HOVSEP VE KOVORK’LA ORTAKLIK KURDU

1858'de Rabah'ın Almanya'ya dönmesi üzerine stüdyoyu kendisi devralır. İlk dönem ilanlarında ve firma etiketlerinde Viçen Abdullah ve Kardeşleri ibaresini kullanırlar.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN