Hafızasıyla kitap çoğaltan tarihçi: Mükrimin Halil Yinanç

Hafızanıza ne kadar güveniyorsunuz? Mesela yüz sayfalık kitabı harfi harfine ezberleyebilir misiniz? Ülkemizde öyle isimler vardı ki, değil birkaç sayfa hafızalarında kütüphaneleri barındırırdı. Ordinaryüs Profesör Mükrimin Halil Yinanç bunlardan biriydi.

Ülkemizin en önemli tarihçilerinden biri olan Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, kuvvetli hafızası sayesinde, yurt dışına çıkartılan 3 binden fazla beyite sahip yazma eseri ülkemize kazandırdı.

🔸 Paris'te bulunduğu dönemde Fransa Milli Kütüphanesi'nde Fatih döneminin önemli tarihçilerinden Enveri'nin Düsturname-i Enveri adlı eseriyle karşılaştı. İlk Osmanlı tarihlerinden biriydi bu. Ancak kitabın dışarıya çıkarılması, fotokopi çekilmesi ya da not edilerek çoğaltılması yasaktı.

🔸 Her gün kütüphaneye giderek kitaptan 10 sayfa ezberledi, akşamları da kaldığı otelde kâğıda döktü. Bu şekilde eseri okumayı bitirdi. Türkiye'ye geri döndüğündeyse yazdıklarını yayımladı.

🔸 Eserin basıldığını haber alan kütüphane yönetimi, el yazmasının dışarıya çıkarıldığını düşünerek görevlileri işten çıkardı. Bunu duyan Mükrimin Halil, çok üzüldü. Tekrar Paris'e gittiğinde işin aslını anlattı. Kendisine inanmaları için de ezberinden bölümleri okudu.

🔸 Yinanç'ın okuduğu bölümler ile el yazmasını karşılaştıran kütüphane yönetimi harfi harfine aynı söylediğini gördü. Özür dileyip, çıkardıkları personelleri işe iade ettiler.

🔸 Bu anı onun için söylenen "Herkes kitap okur, Mükrimin Halil kütüphane okur" sözünü destekler mahiyettedir.

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