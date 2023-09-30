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FİKRİYAT ÖZEL

Eski Defterler I Vecihi Hürkuş ve ilk yerli uçağın hikayesi

Havacılık tarihimizin unutulmaz ismi Vecihi Hürkuş, "Ona kapıyı ver, üstüne çıkar, onu da uçurur" cümlesiyle tarif edilirdi. Yaşamı, yapılamaz hatta imkânsız denilen birçok işin, inançla ve azminle nasıl gerçekleşeceğinin en güzel örneği oldu. Sayısız önemli başarısından biri de ülkemizin ilk yerli uçağını yapması ve bu uçakla ilk ve tek uçuşunu gerçekleştirmesiydi.

Eski Defterler I Vecihi Hürkuş ve ilk yerli uçağın hikayesi
Yayınlanma Tarihi: 30.9.2023 09:31:00 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 10:13

Vecihi Hürkuş'un en büyük hayallerinden biri havacılığın millileştirilmesiydi. Tam da bu noktada ilk Türk uçağının projesini hazırladı. Bu, mevcut yabancı menşeili uçaklardan tamamen farklı, basit ancak daha hızlı ve üstün bir projeydi.

◾ Gecesini gündüzüne katarak günlerini fabrikada, uçak malzemeleri arasında geçiyordu. Yunanların İzmir'den çekilirken geride bıraktıkları malzemeleri kullanıyordu.

◾ Uçağın yapımının bitimine 5-10 gün kala, fen memuru istifa ettiğinden çalışmalar ertelendi. Hürkuş, projenin devam etmesi için oldukça mücadele etti ve çabasının karşılığını aldı. Ama bu sefer de başka bir engelle karşılaştı.

Müfettişlik, uçağın deneme uçuşu yapmasına müsaade etmiyor, önce teknik kurulun incelemesini şart koşuyordu. İşin ilginç yanı şuydu: O dönemde ülkemizde uçak mühendisi olmadığı gibi uçağın teknik yapısını kontrol edebilecek bilgiye sahip bir memur da yoktu. Müfettişliğin oluşturduğu heyet de herhangi bir mesuliyetten çekindikleri için işi yokuşa sürüyor, uçakta kusur olmasa da deneme uçuşu yapmasına izin vermiyordu.

◾ Artık tahammülü kalmayan Vecihi Hürkuş, hangara girip gizlice uçağı meydana çıkardı ve motoru çalıştırdı. 15 dakika devam eden uçuştan sonra inişe geçti. Böylelikle uçakta hiçbir arıza ve kusur olmadığını ispat etmişti.

https://www.instagram.com/p/CuwUwnUs3dK/

Vecihi Hürkuş'un bu başarısı, izinsiz uçması nedeniyle maaşının yarısının kesilmesi ve 10 gün hapisle karşılık buldu.

◾ Sonrasında Hürkuş, bu uçakla pilot yetiştirmek istese de müsaade edilmedi. Değil uçmasına açık alandan kapalı bir hangara alınmasına dahi izin vermediler. Böylece ülkemizin ilk milli uçağı çürümeye terk edildi.

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◾ Vecihi Hürkuş çektiği bütün sıkıntılara rağmen havacılığın millileştirilmesi hayalinden hiç vazgeçmedi. Çünkü "başkalarının kanatlarıyla uçmaya çalışanlar 'Hürkuş' olamazlar."

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Mert Akkuş
Kamera: Serkan Hervenik- Eyüp Kaymak

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Etiketler Vecihi Hürkuş

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