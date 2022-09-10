Osmanlı zamanında çocuklar okula başlamadan önce bir tören düzenlenirdi. Üç aylar, kandil geceleri gibi kutlu sayılan bir zaman ya da pazar veya perşembe günlerinden biri bu tören için tercih edilirdi. Çocuklar dört yaşına bastıklarında ise okula başlama zamanları gelirdi. Çocuğun babası en yakın okulun hocasını bir gün yemeğe davet ederek çocuğunu okula vermek istediğini söyler ve o gün için gerekli hazırlıkların yapılmasını rica ederdi. İşte hazırlanan o meşhur merasim...

◼ Osmanlı'da talebeleri teşvik amacıyla âmin alayları düzenlenirdi. Okula başlayacak çocuğun elbisesi ve hediyeleri bir gün önceden hazırlanırdı. Hatta İstanbul'da yaşayanlar çocuklarını okula göndermeden bir gün önce Eyüp Sultan'a götürüp gezdirir ve dua ederlerdi.

◼ Halk arasında âmin alayı olarak adlandırılan bu törene "bed'-i besmele cemiyeti" de denilmekteydi. Genellikle kandil, pazartesi veya perşembe günleri düzenlenirdi.

◼ Hocanın organize ettiği âmin alayı ertesi gün çocuğu evinden alırdı. Özenle süslenen ata bindirilen çocuğa mektebin diğer öğrencileri de eşlik eder, hocanın ettiği dualara hep birlikte "âmin" derlerdi.

◼ Böylece çocuk, daha ilk günde aldığı hediyelerle, sokaklarda gezdirilip ilgi odağı olmasıyla çokça heyecanlanırdı. Mektebe 'amin' sesleriyle dolu alay eşliğinde giderdi.

◼ Çocuk ilk dersini aldıktan sonra hocasının ve davetlilerin ellerini öper, talebelerden birisi "aşr-ı şerif" okur ve hocanın yaptığı dua ile tören biterdi. Tören sonunda çocuğun ailesince hazırlanmış yemekler yenilir, hocaya, kalfaya, ilâhi okuyan ve âmin alayına katılan bütün çocuklara hediyeler ve harçlıklar dağıtılırdı. Âmin alayları çocuklara okulu sevdirir ve okuma şevklerini artırırdı.

◼ Sizce bugün okullarımızın ilk gününde çocukları teşvik amaçlı neler yapılmalı?