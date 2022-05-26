Fikriyat'ta "Teneffüs" zili çaldı I Ne yaparsan kendini affetmezsin?

"Teneffüs" formatımızda geleceğimize ışık tutan gençleri eğlenceli bir ders arasına çıkarıyoruz. Yeni bölümümüzde; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden "İslam Ekonomisi ve Finans Kulübü..."

Fikriyat'ta teneffüs zili çaldı.

"Teneffüs"ün yeni bölümünde gençleri eğlenceli bir ders arasına çıkarıyoruz.

İlk olarak 3 gruba ayrılan öğrencilerle "KURMACA" isminde kelime oyunu oynuyoruz.

Bu yarışmadan galip çıkan 2 takım, GENEL KÜLTÜRÜMÜZÜ YARIŞTIRIYORUZ oyununu oynuyor ve kaybeden takımdan bir kişi "DAMAR" soruları cevaplıyor.

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İlk konuğumuz; Medeniyet Üniversitesi'nden "İslam Ekonomisi ve Finans Kulübü" oldu.

Kulübün cevaplarına ve neler yaşadıklarına gelin birlikte göz atalım...

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Kulüp üyelerinden üç guruba ayrılmalarını istedik ve onlar da guruplarını isimlendirip ikişerli gruplara ayrıldılar.

İlk yarışan grupta Sümeyra Sultan Öztürk ve Muammer Yekta Berberoğlu; RACON'S ismiyle

İkinci yarışan grupta Burhan Karabacak ve Miraç Burhan; BURHAN'S ismiyle

Beyza Topuz ile Fatma Zehra Ergin ise İSİMSİZLER ismiyle takım oluşturdular.

İlk etapta gruplar üç takıma ayırdık. Sırasıyla biri kulaklık taktı, diğeri de kartta okuduğu kelimeyi ona bir dakika içerisinde anlatmaya çalıştı. Yarışmada kazanan birinci ve ikinci grup oldu.

"Ne yapsan kendini affetmezsin?" Hiç düşündün mü? 🤔



İşte bu video sayesinde bazı şeyleri düşünmeye fırsatın olacak! İzlerken eğlenecek, düşünürken dramatize olacaksınız.🥳@zaimuniv öğrencilerine teşekkür ederiz :)



📽Tamamı YouTube adresinde https://t.co/qmj1GjXWNs pic.twitter.com/FHsi6rxxJe — Fikriyat (@fikriyatcom) May 26, 2022

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Kazanan takımlar ile oynadığımız "Genel Kültürümüzü Yarıştırıyoruz" oyunu ile öğrenciler genel kültürlerini ölçtü.



Ve kaybeden grup ile de kendi aralarında yaptığımız "aynı harfle başlayan kelimeler oyunu" sonrası bir kez daha kaybeden isim Beyza Topuz ile "Damar" sorulara geçtik.

"Damar Sorular" kaybedenin yanında olduğumuzu gösteren kendi içinde trajikomik bir kısım…

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