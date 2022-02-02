Yeni formatımız olan "Teneffüs" geleceğimize ışık tutan gençleri eğlenceli bir ders arasına çıkarıyor. İlk konuğumuz; Medeniyet Üniversitesi'nden "Medeniyet Gemisi Kulübü..."

Fikriyat'ta teneffüs zili çaldı.

Yeni formatımız "Teneffüs" gençleri eğlenceli bir ders arasına çıkarıyor.

İlk olarak 3 gruba ayrılan öğrencilerle "KURMACA" isminde üç soruluk bir kelime oyunu oynuyoruz.

Bu yarışmadan galip çıkan 2 takım, DOĞRULUK/CESARET oyununu oynuyor ve kaybeden takımdan bir kişi "DAMAR" soruları cevaplıyor.

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İlk konuğumuz; Medeniyet Üniversitesi'nden "Medeniyet Gemisi Kulübü" oldu.

Kulübün cevaplarına ve neler yaşadıklarına gelin birlikte göz atalım...

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Kulüp üyelerinden üç guruba ayrılmalarını istedik ve onlar da guruplarını isimlendirip ikişerli gruplara ayrıldılar.

İlk yarışan grupta Muhammet Hüseyin Timuçin ve Berfin Çoban; BİRİLERİ ismiyle

İkinci yarışan grupta Ümit Koç ve Nazlıcan Kaplan; MAVNA ismiyle

Oktay Sert ile Hakan Sakallı ise ANKA ismiyle takım oluşturdular.

İlk etapta gruplara birbirinden bağımsız 5'er kelime verdik ve 20 saniyede anlamlı bir cümle kurmalarını istedik. Üç tur gerçekleşen yarışmada kazanan birinci ve ikinci grup oldu.

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Kazanan takımlar ile oynadığımız "Doğruluk mu? Cesaretlilik mi?" oyununun cesaret kısmında öğrenciler adeta yeteneklerini yarıştırdılar.

Ve kaybeden grup ile de kendi aralarında yaptığımız Taş-Kağıt-Makas sonrası bir kez daha kaybeden isim Hakan Sakallı ile "Damar" sorulara geçtik.

"Damar Sorular" kaybedenin yanında olduğumuzu gösteren kendi içinde trajikomik bir kısım…

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