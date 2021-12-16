Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağındaki gizem I Deniz Müzesi 2. kısım

Uzak Yakın programının, Deniz Müzesi Komutanlığı 2. kısmıyla karşınızdayız. İlk bölümde saltanat kayıklarını gezmiştik. Bugün müze turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçeri geçmeden dikkatimizi çeken bir detayı da sizlerle paylaşalım. Deniz Müzesi, Beşiktaş Meydanı’nın hemen yanında yer alıyor. Bulunduğu yer oldukça anlamlı. Tarihin en büyük denizcilerinden Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesinin yanı başında insanlara köklü mirasımızı aktarıyor.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal, Yasin Aktaş

DENİZ MÜZESİ NASIL KURULDU?

💠 Deniz Müzesi, 1897 yılında II. Abdülhamid'in izni, Amiral Hikmet Paşa ve Binbaşı Süleyman Nutki'nin büyük çabaları sonucunda kurulur. Başlangıçta Tersane-i Amire'de küçük bir bina da bulunsa da 1961 yılında bugünkü yerine taşınır. Köklü deniz tarihimizi gelecek nesillere aktaran müze, geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sağlıyor.

💠 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ilk askeri müze aynı zamanda. Yaklaşık 20.000 eseri barındırsa da bunların yalnızca yüzde 10'u sergileniyor.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN SANCAĞI

💠Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağının yanındayız. Görmüş olduğunuz yeşil simli sancak, Preveze Deniz Zaferi'nde kullanıldı. D enizcilik tarihimizin dönüm noktası olan bu savaşta yaşanan ilginç bir hikâyeyi aktaralım:

➡Tarihler 1538'i gösteriyordu. Yüzen kaleler misali büyük Haçlı donanması, Osmanlı'ya karşı hareket etti. Arkalarına aldıkları rüzgârla durdurulmaları neredeyse imkânsız gözüküyordu. Osmanlı donanmasının başında ise yeşil sancağını dalgalandırdığı gemisiyle Barbaros Hayrettin Paşa vardı.

➡ Haçlı donanması, kazanacağından emin bir şekilde hücuma başladı. Rivayete göre Barbaros, tüm askerlerini yanına çağırdı. Onlara iki ayeti kâğıtlara yazıp sağ ve sol taraftan denize atmalarını söyledi.

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"Eğer O (Allah) dilerse rüzgârı durdurur. Onlar da (denizin) üstünde kalakalır" (Şura suresi, 33. ayet)

"Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgâr ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir" (Ahzap suresi, 9. ayet)

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➡ Askerler, Hayreddin Paşa'nın dediğini yapmalarıyla rüzgâr bir anda durdu. Sadece yelkenle hareket eden düşman kalyonları da aniden hareketsiz kaldı.

➡ Hafif ve süratli olan Türk kalyonları, Hayrettin Paşa'nın deha ürünü taktikleriyle Haçlı gemilerini delik deşik etti. Preveze Kalesi önlerinde yapılan bu savaş, Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlandı. Artık Akdeniz'de Osmanlı'dan habersiz bir gemi kalkamayacaktı.

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN SANCAĞININ ANLAMI

💠 Barbaros'un bu savaş sırasında da dalgalandırdığı yeşil sancaktaki her motifin bir anlamı var:

En üstünde Saf suresinin 13. ayeti yazar. Müslümanları fetihle müjdeleyen bu ayet, ordunun muzaffer olacağı inancını pekiştirir. Diğer ucunda kelime-i tevhid nakşedilir. Ortasında bulunan kılıç, Hz. Ali'nin çatal uçlu kılıcı Zülfikar'dır. Hâkimiyet ve gücün sembolüdür. Dört köşesinde, 4 büyük halifenin; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin isimleri bulunur. Aklın, adaletin ifadesidir. Zülfikar'ın yanındaki "pençe-i al-i aba"dır. O da Peygamber Efendimiz, kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ile torunları Hz. Hasan ve Hüseyin olmak üzere 5 kişiyi temsil eder. Alt kısmındaki sembol ise geçmişte Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan Mühr-ü Süleyman.

💠 Bu sancak, bütün sembolleriyle büyük bir medeniyet göstergesidir.

💠 Müzede, saltanat kayıkları, Türk denizcilerinin büstleri, Piri Reis'in ünlü eseri Kitab-ı Bahriye, İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın Haliç'e gerdiği zincir, gazi gemilerle ilgili objeler, mayınlar, torpidolar ve çeşitli silahlar da sergileniyor.

💠 Bugün Türk denizcilik tarihinde dümen kırdık. Birinci bölümde padişahların makam araçları diyebileceğiniz saltanat kayıklarıyla Osmanlı'nın ihtişamına şahit olduk. İkinci bölümde ise tarihin en büyük denizcilerinden Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağını inceleyerek müzeyi adım adım gezdik. Bizler uzakları yakın etmeye devam edeceğiz. Şimdilik Hoşça kalın.

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